Defensa de mujer acusada de decapitar a su hija presentará hábeas corpus para obtener su libertad

El abogado de Ana Josefa García Cuello, acusada de decapitar a su hija en el sector Los Trinitarios, municipio Santo Domingo Este, anunció que depositará un recurso de hábeas corpus para obtener la libertad de su defendida, alegando su condición de inimputable debido a trastornos mentales severos.

El doctor Julio Alberico Hernández informó que la instancia será depositada en las próximas horas ante la jurisdicción de Santo Domingo Este, donde se conoce el juicio de fondo en contra de la imputada.

El proceso del hecho ocurrido en agosto de 2024, fue aplazado por el Segundo Tribunal Colegiado para el próximo 30 de abril.

El jurista, quien destacó su doble condición de abogado penalista y psiquiatra forense, utilizó como argumento principal la reciente decisión judicial en el caso de Jean André Pumarol.

Señaló que la justicia dominicana debe actuar con coherencia y aplicar los mismos criterios ante enfermedades mentales diagnosticadas.

"A un enfermo mental no se le puede imputar ni un segundo. García Cuello debe ser puesta en libertad obligatoriamente debido a los antecedentes jurídicos recientes", sentenció Hernández.

Críticas al Ministerio Público

Hernández calificó de "irresponsable" la gestión del órgano persecutor, señalando que la falta de preparación de los expedientes y la inadecuada citación de testigos han provocado dilaciones innecesarias en el proceso.

"Lamentablemente, por no citar adecuadamente a los testigos, ahora pretenden traer a una niña menor de siete años, hija de la acusada, para que sea interrogada en la Cámara Gesell", explicó el jurista.

El precedente Pumarol y la "inimputabilidad"

Al ser cuestionado sobre la supuesta desigualdad en la aplicación de la justicia según el estrato social, Hernández defendió el fallo en el caso Pumarol, calificándolo como "correcto" y apegado a la norma legal.

La defensa fundamenta su solicitud en el artículo 64 del Código Penal vigente, el cual establece que no existe crimen ni delito cuando el imputado se encuentra en estado de demencia o bajo una fuerza irresistible al momento de cometer el hecho.

"Un disparate jurídico"

El abogado criticó la tipificación del caso realizada por el Ministerio Público, que ha imputado a García Cuello bajo los artículos 295, 296, 297 y 298, referentes al homicidio con premeditación y asechanza.

"Eso es un disparate jurídico. No se puede juzgar a alguien con trastorno del pensamiento bajo artículos criminales de esa naturaleza porque es inimputable", afirmó Hernández.

Asimismo, añadió que el nuevo Código Penal fortalecerá la protección y el protocolo para personas con condiciones mentales especiales.