Tribunal valida licencia médica de imputado en caso Camaleón y aplaza audiencia para el lunes

La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso el aplazamiento para el 23 de marzo de la audiencia preliminar seguida en contra del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán y otros implicados en el caso Camaleón.

La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras validar una certificación médica presentada por la defensa del imputado Mariano Gustini, quien se encuentra afectado por influenza y quien reside en Panamá.

Durante la audiencia, la jueza defendió la legitimidad del documento presentado por el abogado Mario Aguilera, ante cuestionamientos del ministerio público sobre si este debía ser validado por un tercero.

Rivas sostiene que el ordenamiento jurídico no impone barreras burocráticas innecesarias a las certificaciones de salud que cumplen con las formalidades legales.

La magistrada cuestionó la base normativa de las objeciones, preguntando de manera retórica: “¿Cuál es el artículo del Código Procesal Penal o disposición que dice que un diagnóstico médico tiene que ser validado por otro médico?”.

Para el tribunal, la certificación presentada resultó suficiente al contener los elementos de rigor que garantizan su autenticidad, como timbrado oficial, sello y colegiatura, número de registro del médico tratante, nombre del paciente, condición de salud y la evaluación médica realizada.

En la pasada audiencia, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa pidió al tribunal dictar auto de apertura a juicio contra diez personas físicas y siete empresas vinculadas a la supuesta red de corrupción administrativa y lavado de activos que se habría enriquecido con la adjudicación de contratos como la red semafórica del Gran Santo Domingo.