Justicia y Legislativo fortalecen alianza para modernizar el sistema judicial

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, resaltó los frutos de la estrecha coordinación entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, señalando que esta alianza ha permitido hitos normativos sin precedentes para la administración de justicia en la República Dominicana.

El también presidente del Consejo del Poder Judicial sostuvo que el diálogo fluido con ambas cámaras ha facilitado la aprobación de piezas clave, como la Ley de Casación y la Ley de Uso de Medios Digitales.

Durante un encuentro con legisladores, el magistrado desglosó los pilares del éxito institucional: la implementación del nuevo Código Procesal Penal, la consolidación de la plataforma justicia.gob.do y una hoja de ruta legislativa eficiente.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aclaró que la visita del magistrado no constituye una rendición de cuentas formal, sino un acto voluntario de información.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, calificó la jornada como "fructífera" y se comprometió a dar celeridad a la modificación de la Ley de Medios Digitales para escalar a una nueva etapa de modernización y reducción de la mora judicial.