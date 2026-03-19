Prisión preventiva contra tres acusados de robo en joyería Popi Oro, en Cristo Rey

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a tres hombres imputados en el asalto a mano armada perpetrado contra una joyería ubicada en el sector Cristo Rey, en la capital dominicana.

El tribunal dispuso que Juan Alexander Gálvez Marte (Alex Bronx) cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras; Hensy Yoel Reynoso Abreu en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XVII) Najayo-Hombres, y Wilkin Jonathan Báez de los Santos (el Mocho) en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XX) Najayo-Hombres.

Asimismo, el tribunal fijó para el 18 de junio la revisión obligatoria de la medida de coerción.

De acuerdo con la instancia, presentada por el procurador fiscal Nelson Beltré Tejada, adscrito al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Robo) de la Fiscalía del Distrito Nacional, Wilkin Jonathan Báez de los Santos (el Mocho) se asoció con Juan Alexander Gálvez Marte (Alex Bronx), señalado como autor intelectual del hecho, y Hensy Yoel Reynoso Abreu, identificado como autor material.

Báez de los Santos permaneció en el vehículo con el motor encendido, a la espera de facilitar la huida de los demás implicados.

La jueza Fátima Veloz impuso la medida de coerción con base en las evidencias aportadas por el Ministerio Público.

Sobre el asalto

Las autoridades dice que sus investigaciones han arrojado que Gálvez Marte está condenado en otros dos procesos judiciales a 30 años de prisión por homicidio agravado, y quien cumple condena en el Centro de Privación de Libertad de La Victoria, desde donde habría coordinado la operación criminal y financiado la compra del vehículo utilizado en el robo. En este nuevo proceso judicial es señalado como el autor intelectual del asalto.

En tanto, Reynoso Abreu habría participado en la venta de una de las prendas sustraídas y en la compra del vehículo utilizado para cometer el asalto, en coordinación con otros implicados.

El hecho ocurrió el 7 de marzo de 2026, alrededor de las 7:20 de la noche, cuando los imputados, junto a varios cómplices actualmente prófugos, conformaron una estructura criminal organizada para cometer robo agravado mediante el uso de armas de fuego, en perjuicio del comerciante Abrahan Corporán Merbournes, propietario de la joyería ubicada en el sector Cristo Rey. Los procesados fueron arrestados con orden judicial.

Durante el asalto, varios individuos armados rompieron la puerta de cristal del establecimiento y realizaron múltiples disparos mientras penetraban al interior del negocio.

Entre los objetos robados se encuentran aproximadamente 1,340 gramos de oro de 14 quilates tipo Ice Chain, cadenas de distintos diseños con un peso total superior a los 5,000 gramos, así como RD$300,000 pesos en efectivo.

Tras cometer el asalto, los implicados emprendieron la huida en un vehículo Mitsubishi Endeavor, conducido por el imputado Báez de los Santos, el cual posteriormente impactaron contra un árbol en las proximidades de la calle Paseo de los Reyes Católicos, próximo al destacamento policial El Caliche, donde lo abandonaron.

Durante el levantamiento realizado por miembros de la Policía Científica fueron recolectadas múltiples evidencias, entre ellas, casquillos de distintos calibres, cadenas de color amarillo, un cargador para pistola Glock calibre 40 con cápsulas, exhibidores de joyería, máscaras, pasamontañas, una mandarria y otros objetos utilizados para cometer el robo.

El hecho quedó captado por cámaras de seguridad instaladas dentro del establecimiento y en las inmediaciones, que fueron aportadas como pruebas en la solicitud de medida de coerción.

Asimismo, se determinó que Gálvez Marte coordinaba la ejecución del robo desde el Centro de Privación de Libertad de La Victoria mediante dispositivos telefónicos, los cuales fueron posteriormente ocupados durante un allanamiento en dicho recinto penitenciario.

El Ministerio Público en fecha 15 de marzo del año 2026, ejecutó el allanamiento en la residencia del imputado Baéz de los Santos, donde se ocupó envueltos en ropa el revólver calibre 38 mm, de color negro, sin numeración, ni marca.

El Ministerio Público calificó jurídicamente los hechos como violación a los artículos 265, 266, 379 y 381 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre armas, municiones y materiales relacionados.