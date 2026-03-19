Fiscalías reciben 73,295 denuncias de acoso sexual y violencia de género

Las estadísticas oficiales de las 37 Fiscalías de la distinta provincia del país, sobre violencia de género, intrafamiliar y sexual revelan una realidad alarmante: al cierre del año, se registraron un total de 73,295 casos atendidos en las distintas jurisdicciones del país.

El informe detalla que, aunque los meses de enero y marzo presentaron los picos más altos de denuncias (con 6,954 y 6,568 casos respectivamente), la tendencia se mantuvo crítica durante todo el periodo, evidenciando una problemática persistente en la geografía nacional.

Los datos estadísticos por la procuradora general de la Repùblica, Yeni Berenice Reynoso, en el acto de Rendición de Cuentas de la Gestión del Ministerio Público (marzo 2025- marzo 2026).

La mayoría de los denunciantes, el 57.25, corresponden al género masculino y el 84.29 de los denunciados también corresponde al género masculino y aproximadamente el 85% que genera esta data tiene menos de 34 años.

El análisis por jurisdicción coloca a Santo Domingo Este como la zona con mayor volumen de casos reportados, acumulando un total de 17,687 denuncias, lo que representa casi una cuarta parte del total nacional.

A esta demarcación le siguen en orden Santiago: 5,988 casos, Santo Domingo Oeste: 5,014 casos, San Cristóbal: 4,107 casos, Distrito Nacional: 3,987 casos.

Estas cinco jurisdicciones concentran el grueso de las intervenciones fiscales, reflejando la presión que sufren los servicios de atención en los grandes núcleos urbanos.

Variaciones regionales y focos de atención

En la región Este, las fiscalías de Higüey (2,871) y La Romana (1,849) reportaron cifras significativas, mientras que en el Cibao, además de Santiago, se destacan San Francisco de Macorís con 2,691 casos y La Vega con 1,273.

Por el contrario, las zonas con menor registro de denuncias formales fueron San José de Ocoa (38), Independencia (Jimaní) con 215 y Elías Piña con 296, aunque las autoridades analizan si estas cifras menores responden a una baja incidencia real o a barreras en el acceso a la denuncia.

Comportamiento anual

El flujo de denuncias mostró una ligera disminución hacia el último trimestre del año, descendiendo de una media de 6,300 casos mensuales en el primer semestre a un promedio de 5,300 en los meses de noviembre y diciembre.

Estas cifras representan procesos abiertos en fiscalías, lo que subraya la urgente necesidad de fortalecer las políticas de prevención y protección a las víctimas para frenar el ciclo de violencia que afecta a miles de familias dominicanas.

La procuradora general de la República, dijo que esto motivó la iniciativa Vitalia en materia de violencia de género intrafamiliar, el cual se ha puesto el primer boletín que se hará cada 3 meses dedicados a temas de violencia de género intrafamiliar y sexual.