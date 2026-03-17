Indignación: Familia de Ivonne Handal exige justicia ante decisión que libera de cargos agresor

La familia de la señora Ivonne Handal Abugabir, asesinada brutalmente en su residencia del Ensanche Naco manifestó su profunda indignación ante la decisión del juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien dictó un auto de no ha lugar a favor del acusado, Jean Andrés Pumarol Fernández.

Nancy Handal de Mejía, hermana de la víctima, consideró que la decisión impide que el imputado sea procesado penalmente bajo el argumento de que actuó bajo un brote psicótico, una medida que califica como una "bofetada a la justicia" y un precedente alarmante para la seguridad jurídica del país.

Dijo que el crimen, que conmocionó a la sociedad dominicana por su extrema crueldad, se caracterizó por una violencia desmedida; su hermana fue atacada en la intimidad de su hogar, donde recibió 36 puñaladas.

Durante el sangriento episodio, manifestó Pumarol Fernández, también acabó con la vida de la mascota de la víctima e hirió a otras cinco personas, dejando una huella de dolor y trauma imborrable en el país.

Mi hermana fue asesinada en un espacio que debía ser seguro. "Su vida fue arrebatada de la forma más cruel imaginable", expresó Nancy, portavoz del reclamo de justicia de la familia.

El vacío legal y el debate sobre la salud mental

A través de comunicado, Nancy Handal enfatizó que, si bien la salud mental es un tema de suma seriedad que debe tratarse con responsabilidad, no puede permitirse que se convierta en un escudo para la impunidad absoluta.

La familia cuestiona el mensaje que las autoridades envían a la sociedad al dejar sin consecuencias penales un crimen de tal magnitud.

Critican que el sistema judicial priorice la condición del agresor sobre el derecho fundamental a la justicia de una mujer que se encontraba en su hogar sin causar daño a nadie.

Alertan sobre el peligro de permitir que ataques que resulten en muertes y múltiples heridos queden sin sanción, debilitando la confianza en las instituciones.

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La familia demanda que las instancias judiciales superiores revisen el caso para evitar que este sea silenciado o caiga en el olvido.

"No nos vamos a callar".

Con el corazón desgarrado, pero con la firmeza de quien busca la verdad, los familiares de la víctima aseguraron que mantendrán su lucha activa. Para ellos, la decisión judicial representa un olvido institucional que no están dispuestos a aceptar.

"¿Acaso la vida de mi hermana no tiene valor? "Esto no puede llamarse justicia", sentenció Nancy Handal, haciendo un llamado urgente a la sociedad y a los medios de comunicación para que la memoria de Ivonne Handal Abugabir reciba la dignidad y el respeto que la ley, hasta el momento, le ha negado.