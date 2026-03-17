Apelarán decisión de juez que favorece con auto de no ha lugar a Jean Andrés Pumarol

Será recurrida en apelación la decisión del juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que favoreció con un auto de no ha lugar a favor a Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado de un sangriento ataque con arma blanca en el Ensanche Naco, donde resultó muerta una señora de 70 años y otras cinco personas heridas.

Así lo declaró el abogado Miguel Valerio, quien representa a los familiares de la señora Ivonne Handal Abugabir, tras considerar que la decisión del juez Deibi Timoteo Peguero es una violación a la ley y una contradicción procesal alarmante.

Advirtió que el juez será responsable de los hechos que cometa ese joven, quien representa un peligro real para toda la sociedad.

Contradicción judicial y "sálvese quien pueda"

Según el jurista, el magistrado Timoteo rompió con los principios del derecho al contradecir su propio criterio inicial.

Valerio explicó que, en un primer fallo, el juez había rechazado aplicar el procedimiento de inimputabilidad, permitiendo que la audiencia preliminar transcurriera bajo los lineamientos de un proceso penal normal.

Sin embargo, al dictar el "No ha lugar", el magistrado habría aplicado erróneamente el artículo 383 del Código Procesal Penal, interpretando una supuesta causa de justificación que, según la defensa de las víctimas, no existe en este caso.

El juez absorbió en plena audiencia preliminar a una persona que a todas luces es peligrosa. La única causa de justificación en derecho penal es la legítima defensa, y aquí lo que se debatió fue un tema de culpabilidad o salud mental", subrayó Valerio.

El incidente ocurrió el miércoles 23 de julio de 2025, cuando Pumarol Fernández atacó con un arma blanca a varias personas. En la tragedia falleció la señora Ivonne Handal Abugabir, de 70 años. Además, resultaron heridos Guillermo Pumarol (padre del agresor), Teresa Fabián Heredia (cuidadora) y los vecinos Francisco Tezano, Griselda Ozuna y Victoria Heredia.