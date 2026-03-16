Inicia juicio preliminar contra hermanos Espaillat por caso Jet Set

El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dio inicio este lunes al juicio preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados del colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, que cobró la vida de 236 personas y dejó a más de un centenar de heridos.

El magistrado Raymundo Mejía abrió la sesión con el pase de lista y la presentación de calidades de la defensa, el Ministerio Público y los representantes legales de las víctimas y querellantes.

La audiencia fue retomada hoy, lunes 16, luego de que el pasado 12 de enero el tribunal acogiera un pedimento de los abogados de las víctimas, quienes alegaron no haber sido notificados formalmente de la acusación. Ante la magnitud del proceso, el juez Mejía advirtió que, si bien es un caso de tramitación compleja, no permitirá que el proceso caiga en un "ciclo infinito de aplazamientos".

El Ministerio Público, representado por la Dirección General de Persecución y la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, imputa a los hermanos Espaillat los delitos de homicidio involuntario, golpes y heridas involuntarias.

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Dichos cargos están tipificados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.

Según el expediente presentado por el órgano persecutor, los acusados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo con equipos de climatización pesados y tinacos de agua, sin contar con estudios técnicos que avalaran la resistencia de la edificación.

La fiscalía sostiene que los propietarios ignoraron deliberadamente advertencias internas sobre el deterioro de la estructura, priorizando el ahorro económico por encima de la seguridad de los asistentes, lo que desembocó en la fatídica tragedia.