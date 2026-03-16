Los feminicidios se triplican en lo que va de año

Lo que va del 2026 se ha manchado por el dolor a niños y niñas que quedaron en la orfandad en por lo menos 21 casos de muerte de mujeres a manos de sus exparejas, según Fundación Vida sin Violencia, cifra que triplica a los casos registrados por la entidad en el mismo período del 2025.

A la fecha, la fundación contabilizó 21 feminicidios por parejas o exparejas y 20 huérfanos a causa de esos crímenes.

La directora de la fundación, Yanira Fondeur, aseguró que cada caso es alarmante y conjuga dos familias heridas y menores de edad que quedan sin padres a causa de la violencia.

“Cada caso no es una cifra, es una vida, son hijos e hijas huérfanos, dos familias destruidas y la sociedad no puede normalizar esta violación a los derechos humanos”, manifestó Fondeur a este medio.

Las mujeres asesinadas hasta la fecha son Rosmery Sosa, de 30 años; Ismailyn Méndez, de 17; Santa Sepúlveda, 32; Katherine Méndez, 18; Guadrina Natus, 24; Awilda Encarnación, 16; Licairis Yanlibes Díaz Valenzuela, 25; Silvia Pérez Gracía, 54; Erika Sánchez, 21; Marilin Osmery Rodríguez, 28; Noemí Suarez, 21; Reinalda Carrasco, 22; Violette Juan Baptiste, 36; Ervelis Nova Ramírez, 31; Darianny Lisbeth Mercedes, 23; Fiardaliza Paca, Ana Luisa Rosario, 52; Caroline Frias, Carolina Moscoso Camacho, 39; Carmen Victoria Montero, de 45; y Wanda de la Rosa.

La primera víctima de un feminicidio en 2026 fue Rosmery Sosa Rodríguez, de 30 años y madre de tres niños, quien fue asesinada de tres puñaladas por su pareja sentimental, el viernes 2 de enero.

Otro hecho que conmocionó a la sociedad es la muerte a tiros de la profesora Santa Sepúlveda, de 32 años, en la comunidad Los Mosquitos de Yamasá, crimen atribuido al hombre con quien mantenía una relación.

Los familiares de la víctima manifestaron que esta recibía constantes amenazas del agresor, identificado como Bayardo Manzueta, a quien había manifestado su intención de separarse.

Además, la muerte de Katherine Méndez, de 18 años, continúa sumando el número de víctimas al ser asesinada por su pareja sentimental con un arma blanca en el sector Los Peralejos.

Informes sobre casos de feminicidios

El documento sobre feminicidios en República Dominicana durante 2024: radiografía de la violencia feminicida 2016-2024, publicado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) de acuerdo a un reporte de la Procuraduría General de la República (PGR), resalta que durante los últimos nueve años se registraron en el país un total de 664,944 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, de las cuales solo 199,919 obtuvieron una orden de protección, correspondiente al 30 % del total de casos.

Según el documento, cada año se registran unas 73,883 denuncias de este tipo y se otorgan unas 22,213 órdenes de protección.

Por otro lado, el Observatorio de Registro Civil de la Junta Central Electoral contabilizó hasta la fecha 188 actas de difusión por homicidios en 2026, contabilizando que 34 son féminas; siete de estos casos ocurrieron en el Distrito Nacional.

En casos de violencia, la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y a la Violencia Intrafamiliar (DEAMVI) ejecuta miles de órdenes de arresto anuales, registrando hasta la fecha más de 1,200 contra agresores, a menudo superando el 70% de ejecución.

El más reciente

Un hombre mató a su expareja y luego se suicidó, en el distrito municipal Comedero Arriba, en Fantino, provincia Sánchez Ramírez, lo que ha consternado a esa comunidad.

De acuerdo con informaciones preliminares obtenidas en el lugar, Manauri Castillo, conocido en la zona como “Manauri el carnicero”, habría llegado a la vivienda de su expareja, identificada como Wanda Rosa, donde presuntamente le realizó un disparo que le provocó la muerte.

Según versiones iniciales, tras cometer el hecho el hombre se habría quitado la vida.

Al lugar acudieron miembros de la Policía Nacional, agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), representantes del Ministerio Público y el médico legista, quienes realizaron el levantamiento correspondiente.

Posteriormente, ambos cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en San Francisco de Macorís, donde se les practicarán los procedimientos forenses correspondientes.