Camacho denuncia "reciclaje" de incidentes por parte de Jean Alain para retrasar el juicio de fondo

El titular de la dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, acusó a la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez de utilizar tácticas dilatorias para evitar el conocimiento de las pruebas en el proceso judicial que se sigue en su contra.

Camacho consideró que los abogados del principal implicado en el caso de corrupción administrativa están "reciclando" incidentes que ya han sido fallados anteriormente, con el único objetivo de frenar el avance hacia la presentación de la acusación formal.

El magistrado lamentó que, pese a las constantes objeciones del Ministerio Público, el tribunal haya permitido la reiteración de argumentos ya conocidos.

"Lo penoso de todo esto es que el tribunal se lo ha permitido a pesar de las constantes oposiciones... El Código Procesal Penal, en su artículo 310, señala que los únicos incidentes que se pueden presentar en esta etapa deben ser nuevos", puntualizó Camacho a su salida de la audiencia.

Para el procurador adjunto, esta conducta responde a un temor fundamentado por parte del exprocurador hacia el peso de las evidencias recolectadas durante la investigación. Camacho fue enfático al señalar que la defensa busca cualquier salida para evitar el choque frontal con el expediente.

Camacho destacó que desde el 11 de febrero el proceso se encuentra estancado exclusivamente en la presentación de incidentes.

"Por más vueltas que den, tarde o temprano vamos a presentar la acusación. Jean Alain le teme a defenderse de la prueba porque sabe que no tiene escapatoria en derecho ante la gran cantidad de evidencia", acotó Camacho.

El magistrado acusó a la defensa de mentir de forma sistemática y de presentar opiniones en lugar de hechos verificables, señalando que la propia defensa admite ante el tribunal que estos recursos ya fueron presentados en el Cuarto Juzgado de Instrucción y en la audiencia preliminar, donde fueron rechazados.

"Son incidentes que ya fueron juzgados y que están prohibidos por el Código Procesal Penal, pero los reciclan una vez más", enfatizó el procurador adjunto.