Autoridades investigan hecho en el que falleció periodista Joaquín Caraballo Martínez

La Policía Nacional informó que, en coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), abrió una investigación para esclarecer las circunstancias en que falleció el periodista Joaquín Caraballo Martínez.

Caraballo, de 45 años, falleció la noche del domingo a consecuencia de golpes recibidos tras sufrir una caída mientras se desplazaba en la motocicleta TVS Racing, negra, encima del elevado de la avenida Luperón, Distrito Nacional.

La institución precisó que, junto con la Digesett, se realizan los levantamientos e investigaciones correspondientes en las inmediaciones del citado lugar y la avenida Independencia, para establecer de manera clara y precisa cómo ocurrió el trágico hecho.

La Policía Nacional indicó que oportunamente ofrecerá mayores detalles conforme avancen las investigaciones.