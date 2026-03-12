Solicitan prisión preventiva contra motorizados que asaltaron mujer en Santiago

El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra dos hombres acusados de asociarse para asaltar a una mujer, en esa provincia.

La instancia a través de la cual la Fiscalía de Santiago identifica como David Jiménez Feliz y Christopher Torres Ortiz (el Mosquito), a los imputados, establece que estos fueron quienes arrebataron la cartera a la víctima, una mujer de nacionalidad haitiana, que se trasladaba a pie por un tramo de la calle Salvador Cucurullo, en el centro de la ciudad, mientras iban a bordo de la motocicleta Z3000 CG200 color negro, conducida por Jiménez Feliz.

La solicitud de medidas de coerción relata que luego de que Torres Ortiz le arrebata la cartera a la mujer, en la cual llevaba valores en efectivo, momentos en que el conductor de un vehículo se abalanza contra ellos, para evitar que huyan con las pertenencias de la mujer.

El testigo, cuyo nombre se omite para proteger su integridad, impactó su vehículo contra la motocicleta, que quedó parcialmente destruida, por lo que los malhechores huyeron a pie.

La Fiscalía de Santiago, que había tramitado las correspondientes órdenes de arresto contra los procesados, ordenó su ejecución cuando estos se presentaron ante el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, del Ministerio Público.

El Ministerio Público cuenta con los videos de las cámaras de vigilancia que captaron las incidencias, los cuales fueron debidamente levantados por la Dirección Central de Investigación, Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat).

De manera provisional la Fiscalía de Santiago imputa a los procesados la violación a los artículos 265, 266, 2, 379, 382, 383 y 386-2 del Código Penal dominicano, que tipifican los delitos por asociación de malhechores y tentativa de robo con violencia en la vía pública.