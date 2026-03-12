Registro inmobiliario garantiza seguridad total frente a mafias y fraudes

El Poder Judicial afirmó que la República Dominicana cuenta hoy con un ecosistema de herramientas tecnológicas y legales diseñado específicamente para neutralizar actuaciones delictivas y desarticular mafias inmobiliarias.

El administrador general del Registro Inmobiliario, Ricardo Noboa y el juez de la Suprema Corte de Justicia, Anselmo Alejandro Bello Ferreras garantizaron que la seguridad jurídica preventiva es hoy más robusta que nunca; sin embargo, aclararon que depende del usuario utilizar las herramientas disponibles.

Noboa y Bello Ferreras, hablaron en esos terminó en la presentación de los avances del Plan de Optimización de la Jurisdicción Inmobiliaria, junto a la magistrada Catalina Ferreras, presidenta del Tribunal Superior de Tierras del Departamento, garantizan que se puede invertir en el país.

Explicaron que tanto los inversionistas nacionales como extranjeros pueden realizar transacciones de bienes raíces con confianza, ya que el país ofrece garantías suficientes contra el fraude. Este blindaje no es una promesa al aire, sino que se sustenta en una infraestructura digital que permite al ciudadano "ver más allá" de lo que un vendedor pueda mostrarle.

La prevención como escudo

Las autoridades señalaron que la mayoría de los casos tipificados como "fraude" suelen originarse por omisiones del comprador en las etapas iniciales del negocio. Manifestaron que, con las herramientas actuales, el Estado busca que el inversionista realice una seguridad jurídica preventiva.

"Hoy día ya tenemos las herramientas para que esas actuaciones sean evitadas por los inversionistas. Ya depende de él usarlas y saber la confianza que puede tener en el negocio", concluyó el magistrado Bello Ferreras. Afirmó además que, si bien las mafias siempre buscarán grietas, la interoperabilidad entre los tribunales y el Registro Inmobiliario ha creado una barrera técnica y legal sin precedentes en la historia dominicana.

El ABC de la inversión: "hacer la tarea"

Invertir en el sector inmobiliario del país suele ser un "amor a primera vista" para miles de extranjeros y dominicanos ausentes. Sin embargo, los expertos advierten que, para que ese idilio no termine en un divorcio costoso, el inversionista debe "hacer la tarea" y estudiar el "iceberg" completo de la propiedad antes de firmar.

Sostienen que el concepto de debida diligencia suele malinterpretarse, pues muchos compradores creen que obtener una certificación del estado jurídico del inmueble es suficiente. "Esa es solo la punta del iceberg", advierten. "Si el extranjero viene y no hace la tarea, no estudia, se va a quemar en el examen", sentenció el magistrado Bello Ferreras, haciendo un llamado a la responsabilidad del comprador.

Tecnología y agilidad

Uno de los puntos más innovadores destacados es el uso de la firma digital. El objetivo es que la euforia del turista que se enamora de una propiedad no se diluya en trámites burocráticos lentos. La incorporación de tecnología busca que el inversionista pueda agotar su debida diligencia y suscribir el contrato de manera expedita antes de marcharse del país.

Para facilitar este proceso, el Registro Inmobiliario ha puesto a disposición del público la Consulta del Parcelario. Se trata de un servicio de acceso abierto en su página web que funciona con la misma sencillez que Google Maps, permitiendo verificar la ubicación y límites de los terrenos de forma inmediata.

Finalmente, el magistrado Bello destacó que el desarrollo nacional no puede ser una realidad si no se brindan garantías y acceso eficiente a quienes apuestan por inmuebles con vocación turística.

"Si no podemos brindar garantías, acceso y seguridad jurídica, no es posible que el país se encamine a un verdadero desarrollo", enfatizó ante los medios de comunicación.