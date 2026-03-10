Yeni Berenice propone transformación profunda de la institución

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, propuso este lunes una transformación profunda de la institución para convertirla en el “Arquitecto de la Paz Social”.

Reynoso delineó una hoja de ruta que combina la humanización de la justicia con una persecución implacable contra el crimen organizado y la corrupción.

La magistrada habló en esos términos, durante el acto de izamiento de la Bandera Nacional en el Altar de la Patria, con motivo del Día del Ministerio Público y el natalicio del patricio Francisco del Rosario Sánchez.

La magistrada, hablando desde su experiencia como fiscal de carrera, enfatizó que el derecho no puede ser un "absolutismo de papel".

Sostuvo que cada expediente representa vidas y familias, por lo que la gestión debe centrarse en la proximidad ciudadana y no en "torres de marfil" burocráticas.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, habla en un acto en el Altar de la Patria.

“Un arquitecto no se limita a amontonar ladrillos; diseña espacios donde la vida humana puede florecer en seguridad y armonía”, expresó la procuradora al comparar la labor de los fiscales con el diseño del orden social.

A pesar de su enfoque en la mediación y el diálogo para conflictos comunitarios, Reynoso envió una advertencia contundente a quienes rompen el contrato social a los corruptos, una respuesta implacable contra quienes desfalcaron la esperanza pública, el crimen organizado, con una persecución estratégica contra quienes envenenan las calles, tolerancia cero ante quienes violentan la santidad del hogar.

Para lograr estos objetivos, anunció un salto tecnológico sin precedentes, señalando que a partir de abril de 2026, los fiscales comenzarán a utilizar cámaras corporales en sus actuaciones de campo para garantizar la integridad de los procesos.

Además, se implementará la firma digital en el 100% de los peritajes del Inacif y la interoperabilidad total con el Dicrim de la Policía Nacional.

Reconociendo que los "grandes diseños requieren los mejores materiales", la procuradora destacó que la independencia del fiscal se basa en la meritocracia y no en los vaivenes políticos.

En ese sentido, anunció importantes mejoras para los miembros de la institución como seguro de salud, con entrada en vigencia de una cobertura amplia a partir del 1 de abril.

Igualmente, fondo de retiro, afirmando que se socializa una propuesta para garantizar un retiro digno a los fiscales.

Formación

Asimismo, anunció el fortalecimiento del capital humano en áreas críticas como delitos cibernéticos y blanqueo de capitales.

Reynoso concluyó recordando que el éxito del Ministerio Público se mide en vidas salvadas:

“Cuando desarticulan una red de trata o protegemos a una víctima de violencia de género, estamos preservando la esencia de nuestra nación”.

El acto, que contó con la presencia de miembros del Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, estuvo encabezado además por el doctor Juan Pablo Uribe, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, quien destacó la importancia de la conmemoración.

“Hoy, cerramos el Mes de la Patria, es una fecha y coincidencia que el Día del Ministerio Público, 9 de marzo, coincida con el natalicio del patricio, del héroe febrerista de la proclamación de la Independencia Nacional en 1844, del héroe y mártir restaurador adelantado de julio de 1861, y fiscal de la nación, Francisco del Rosario Sánchez”, resaltó.

Uribe destacó el apoyo ofrecido por el Ministerio Público en los últimos meses en relación a la defensa legal constitucional de los símbolos patrios. “El Ministerio Público ha actuado con una rectitud, con una responsabilidad, con una solemnidad; gracias al Ministerio Público por esta fortaleza y por este ejemplo”, dijo.