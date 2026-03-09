TSE conocerá este martes conflictos internos del PLD, Fuerza del Pueblo y Justicia Social

El Tribunal Superior Electoral (TSE) conocerá este martes tres demandas por conflictos internos de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), la Fuerza del Pueblo (FP) y Justicia Social (JS).

El tribunal presidido por Ygnacio Camacho, e integrado por Fernando Fernández, Rafaelina Peralta, Lenis Garcia y Pedro Pablo Yermenos Forastieri, pautó para las 9:00 de la mañana el conocimiento de las audiencias.

Los jueces del tribunal evaluarán demandas que van desde la nulidad de elecciones internas hasta recursos de amparo por falta de transparencia en el manejo de fondos públicos.

El PLD y la disputa por una secretaría

El primer expediente (TSE-01-0033-2025) enfrenta al ciudadano Paulino Pérez Ortiz contra el PLD. La demanda busca la nulidad del proceso de elección de la titular de una de las secretarías del partido morado.

La dirigente Miguelina Matilde Acosta Torres deberá comparecer como interviniente forzosa, ya que su permanencia en el cargo depende directamente de lo que decida el tribunal.

Impugnación en la Fuerza del Pueblo

En el segundo turno (Expediente TSE-01-0003-2026), la Fuerza del Pueblo (FP) deberá responder a un recurso de impugnación interpuesto por un grupo de cinco militantes: Daniel Martínez Tejada, Maria Rita Medina, Luis Ney Restituyo Minaya, Ysmael Tejada y Arelia del Carmen Estévez Cruz.

Aunque los detalles específicos de la queja no se han hecho públicos, el recurso apunta a decisiones internas de la organización que lidera Leonel Fernández.

Justicia social

Mientras que el (Expediente TSE-05-0002-2026) es una acción de amparo en contra del partido Justicia Social (JS) y su presidente, Julio César Valentín.

En este caso, el accionante: Rubén Darío Rodríguez Beato, quien alega ser miembro fundador y delegado nacional de la organización, denuncia una negativa tácita y silencio administrativo ante su solicitud de información sobre el manejo de los fondos públicos y el presunto desconocimiento de los estatutos del partido.