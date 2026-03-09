Condenan a 15 años de prisión a tres venezolanos por trata de personas en caso MC Girasoles.

El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 15 años de prisión a tres ciudadanos venezolanos acusados de pertenecer a una red criminal transnacional dedicada a la trata de personas para su explotación sexual, y que fue desarticulada en la Operación MC Girasol.

El tribunal presidido por Keila Pérez Santana e integrado por Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Batista, dispuso que Michelle Carolina Gutiérrez Ruiz, Mario Jose May Mendoza y Jhorman Derek Cortes Solano cumplan la pena impuesta en la cárcel de Najayo.

El tribunal tomó la decisión, tras acoger de manera parcial el dictamen presentado por los fiscales de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).

El Ministerio Público había solicitado a los jueces condenar a los imputados a 25 años de prisión, por su vinculación con trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual.

Los fiscales Aleika Almonte y Ginna Matías también habían solicitado el pago de multas por 175 salarios mínimos, así como el decomiso de sus bienes.

Cabe destacar que esta red fue desmantelada con la Operación MC Girasoles, llevada a cabo en junio del año 2024, luego de que el Ministerio Público rescatara a tres víctimas de nacionalidad colombiana, quienes manifestaron que estaban encerradas.

Además, narraron que mientras recibían maltrato físico y emocional, también eran obligadas a sostener relaciones sexuales a cambio de dinero, con diferentes clientes que visitaban el lugar donde se encontraban y en contra de su voluntad.

Durante los allanamientos que dieron con el arresto de los imputados, el Ministerio Público incautó diferentes tipos de drogas ilegales.

Las investigaciones del órgano acusador revelaron que las víctimas eran obligadas a vender y distribuir sustancias narcóticas entre los clientes de esta red criminal.

En su método de operación, la referida red se dedicaba a captar víctimas para traerlas al país bajo la promesa de conseguirles diferentes tipos de trabajo, y una vez aquí, se les informaba que habían contraído una deuda de cuatro mil dólares que debían pagar brindando servicios sexuales a clientes que lo solicitaban, siendo además ofrecidas por medio de catálogos digitales a través de la red social WhatsApp.