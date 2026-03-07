Arrestan hombre en posesión de 13 paquetes de supuesta cocaína en Punta Cana

Las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y del Ministerio Público, requisaron 13 paquetes de lo que se presume como cocaína en un operativo de interdicción realizado en la provincia La Altagracia.

La acción se logró gracias a un dispositivo de vigilancia montado en la Avenida Ted Kheel, en Punta Cana en el que atraparon a un hombre que se transportaba en un vehículo y que de acuerdo a los informes de inteligencia, quería realizar una transacción de supuestas sustancias ilícitas.

Al percatarse de la presencia de los oficiales, el hombre procedió a acelerar la marcha y después procedió a salir de la jeepeta marca Mazda del modelo CX-5, en un intento por escapar a pie de las autoridades, ingresando a unos matorrales sin éxito.

El fiscal ordenó la inspección del vehículo, en el que se ubicó en el baúl una maleta con 13 paquetes de presunta cocaína, empaquetados en fundas de plástico y con varios logotipos.

“De acuerdo a informes de inteligencia, el individuo estaría vinculado a una red de narcotráfico que recluta personas (mulas) para enviar drogas hacia Estados Unidos, Europa y Canadá, a través de los aeropuertos del país” afirmó la Dirección de Comunicaciones de la DNCD.

Los agentes del MP y de la DNCD trabajan en conjunto para investigar la conexión a la fallida operación de narcotráfico, activar la ubicación de los demás miembros para detenerlos y que enfrenten las consecuencias ante la justicia.

El hombre detenido es un dominicano de 46 años que se someterá ante la justicia en las horas siguientes, en lo que las sustancias se envían al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la debida investigación.