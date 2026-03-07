Defensa de Peralta rechaza acusación del Ministerio Público

Los abogados del exministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, manifestaron su satisfacción tras la réplica presentada por el Ministerio Público, señalando que los argumentos del órgano persecutor carecen de sustento y, por el contrario, han terminado fortaleciendo la posición de la defensa.

Los abogados Pedro Balbuena y Santiago Rodríguez sostienen que el Ministerio Público se ha limitado a repetir ante la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el relato original de la acusación, sin aportar nuevas evidencias que otorguen solidez al proceso.

“Estamos felices con la réplica del Ministerio Público porque, en sentido concreto, lo que han hecho es darnos la razón respecto a la falta de fundamento, validez y credibilidad de la acusación”, afirmó Balbuena.

caso de bolívar ventura

Uno de los puntos más críticos señalados por los juristas es el manejo del testigo número 5, Bolívar Ventura. La defensa sostiene que su inclusión es producto de un fraude procesal orquestado para perjudicar directamente a Peralta.

Denunciaron que el testigo construyó dos historias distintas a lo largo del proceso y que el Ministerio Público exonera de cargos a Ventura a pesar de que este habría confesado la comisión de delitos y la recepción de más de mil millones de pesos a cambio de imputar a Peralta. Por tales motivos, la defensa exige que este testimonio sea excluido por ser fruto de una manipulación de la realidad procesal.

fondos de campaña y certificación del pld

Respecto a la imputación de que se utilizaron fondos ilícitos para actividades proselitistas, los abogados destacaron la existencia de una certificación del exsecretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charles Mariotti, la cual desmiente dicha tesis.

Según Santiago Rodríguez, el Ministerio Público ha intentado “desesperadamente” excluir esta certificación del proceso porque sabe que destruye completamente la acusación sobre el presunto uso de dinero ilícito en la campaña.

falta de respaldo

Los juristas reiteraron que el caso se ha reducido a un “simple cuento” sin respaldo probatorio.

Consideran que la etapa de réplica sólo ha servido para evidenciar las debilidades del expediente y confían en que la verdad prevalecerá en los tribunales, ante lo que califican como un acto lamentable de deslealtad procesal por parte del Ministerio Público.

receso caso calamar

La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, reafirmó ayer el compromiso del tribunal con el respeto a los derechos fundamentales de todos los imputados, al tiempo que ordenó el receso de la audiencia preliminar para el próximo viernes 13 de marzo.

La magistrada tomó la decisión tras acoger un pedimento de los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Estos pidieron permiso para trasladarse a Santiago y dar el pésame a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, por el fallecimiento de su padre, el profesor Ramón Darío Reynoso González.

Haciendo eco del clima de solidaridad que marcó la jornada, la jueza recordó que el tribunal ha emitido constantemente decisiones motivadas por el principio de humanidad cuando las circunstancias lo han ameritado.

Tras validar la necesidad del Ministerio Público de retirarse para acompañar a su colega en el duelo, la jueza aseguró que esa misma sensibilidad se aplica cuando los imputados o sus familias presentan situaciones de salud o de fuerza mayor.