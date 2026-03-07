Autoridades investigan presunta agresión sexual ocurrida en Nagua por agente policial

La Policía Nacional informó que, en coordinación con el Ministerio Público, inició un proceso investigativo en torno a un hecho ocurrido la mañana de este sábado en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, donde un miembro de la institución es señalado por su presunta vinculación a una agresión sexual en perjuicio de una mujer de nacionalidad haitiana.

De acuerdo con el informe preliminar, el agente fue sorprendido por residentes del sector.

Posteriormente, una patrulla policial acudió al lugar en seguimiento a la alerta sobre la situación.

De inmediato, el alistado, cuya identidad se hace reserva, fue puesto bajo custodia para los fines correspondientes.

Tanto el miembro policial como la denunciante fueron trasladados a la dotación policial de la zona, donde se iniciaron las diligencias de rigor y se procedió a documentar el caso conforme a los protocolos establecidos.

Las autoridades informaron que al proceso investigativo se han incorporado los certificados médicos emitidos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), así como otras evidencias y documentos pertinentes, los cuales forman parte del expediente que será remitido al Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.