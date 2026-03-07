Agente que agredió a periodistas fue suspendido de sus funciones, informó la Policía

A raíz del atropello por parte de un agente policial a periodistas que cubrían el caso de una profesora acusada de maltratar a una niña, obligándola a comer su propio vomito en la guardería “Little Steps”, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que se iniciaron los procesos de investigación correspondientes para establecer responsabilidades.

Declaró que la identidad del agente se mantiene en reserva mientras se desarrolla la investigación; sin embargo, fue suspendido de sus funciones por instrucciones del director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.

En declaraciones a la prensa Pesqueira indicó que con respecto a la agresión recibida por una supuesta allegada a la profesora, se utilizarán los videos difundidos por los medios de comunicación y las pruebas capturadas por las cámaras del sector de Alma Rosa I en Santo Domingo Este.

“Nosotros tenemos que hacer los levantamientos correspondientes utilizando los mismos vídeos que ustedes han colgado en las plataformas, vídeos de cámaras que ustedes pueden ver que hay aquí, que nosotros también lo vamos a levantar para poder someter a la justicia a esa persona que reiteramos es de la clase civil que agredió a colegas periodistas”, dijo.

Asimismo, reafirmó el rol de los medios de comunicación en la difusión de información. “ustedes como medio de comunicación, ustedes cumplen un rol sagrado, ustedes llevan objetividad, llevan claridad a toda esa ciudadanía que está atento a este y cualquier otro caso”, puntualizó.