Procuraduría valora imposición de 43 condenas contra criminales de trata de personas

La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) resaltó este jueves la imposición de 43 sentencias condenatorias obtenidas en los últimos tres años a nivel nacional contra integrantes de redes que se dedicaban a esa actividad criminal.

La procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, expuso sobre el tema en la continuación del Primer Simposio Internacional de Investigación Criminal: “Ciencia e Innovación contra el Crimen: “Retos contemporáneos de la investigación criminal”, como parte del Plan de Modernización y Tecnificación de la Policía Nacional.

Tras valorar las sentencias dictadas por diferentes tribunales del país, Bejarán resaltó el trabajo interinstitucional para la obtención de esos resultados, “sentando precedentes importantes que nunca se habían logrado en la República Dominicana”.

Consideró que solo a través del trabajo articulado, de la sinergia permanente y del intercambio de información se pueden liderar investigaciones que tiendan a desarticular estas estructuras.

Ante las nuevas acciones del cibercrimen, dijo que necesariamente deben migrar y prepararse como instituciones responsables para combatir este delito, al tiempo de exhortar a las áreas especializadas a no seguir investigando con la metodología tradicional.

“Identifiquemos, hagamos el esfuerzo por identificar quiénes están detrás de esas estructuras”, refirió, tras enfatizar en la importancia de seguir persiguiendo este delito centrado en la comunicación, en la integración, así como en la sinergia de las instituciones, fortaleciendo la cooperación jurídica internacional.

La titular de la PETT manifestó: “En la investigación criminal contemporánea no basta con reaccionar al anticiparlo, comprender su arquitectura y desmantelar su economía. La ciencia, las tecnologías, la inteligencia y la integridad son hoy nuestras armas más poderosas contra la criminalidad organizada”.

Refirió que las estructuras de los ciberdelitos utilizan las criptomonedas para lavar activos o para permitir el flujo de estos activos.

Bejarán, quien tiene una trayectoria de más de 20 años en el Ministerio Público, también destacó los avances en materia legislativa.

En ese sentido, resaltó que entre los años 2024 y 2025 la Ley de Trata de Personas tuvo cambios significativos, como lo es declarar la imprescriptibilidad del delito, además del aumento de las penas y la diferenciación entre el autor y el cómplice, que, dijo, en la ley anterior no existía.

Autoridades se unen para lograr una respuesta más efectiva y confiable frente al crimen

La actividad, que se realiza en un hotel de la capital, tiene el objetivo de consolidar un modelo moderno de investigación criminal basado en ciencia, inteligencia, innovación y transparencia, fortaleciendo la capacidad de la Policía Nacional para enfrentar los fenómenos criminales y elevar la confianza ciudadana en la seguridad pública, proyectando a la República Dominicana hacia un modelo investigativo moderno, científico y transparente.

El simposio, que concluye este viernes 6 de marzo, reúne a expertos nacionales e internacionales para analizar la persecución penal desde la investigación criminal, los fenómenos delictivos de la región, la aplicación de inteligencia artificial e innovación en la investigación y la gestión de datos para la seguridad pública, a fin de contribuir a una respuesta más efectiva, legítima y confiable frente al crimen.

Entre los ejes temáticos abordados se encuentran la persecución penal desde la investigación criminal, fenómenos criminales de interés de la región, la IA + innovación en la investigación criminal, legitimidad e integridad de la investigación criminal y modelos de investigación criminal en la lucha contra el crimen.