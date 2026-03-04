Procuradora general expande servicio de asistencia legal gratuita

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que la expansión del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic) busca saldar una deuda histórica con los ciudadanos que, por falta de recursos, suelen quedar en desventaja ante el sistema de justicia penal.

Durante el acto de relanzamiento, Reynoso reveló que el motor detrás de este fortalecimiento institucional tiene raíces profundas.

Citó el trágico asesinato de la estudiante universitaria Vanesa Ramírez Faña, ocurrido en 2006 en Santiago tras ser asaltada para despojarla de un celular, como el suceso que motivó la creación y la necesidad de potenciar este organismo.

“Este proyecto representa, de la forma más clara y profunda, la razón por la que soy fiscal: para proteger a las personas”, puntualizó la magistrada con firmeza.

La presencia en el acto de los padres de Vanessa Ramírez fue el punto más sensible de la actividad, a quienes la magistrada agradeció por convertir su dolor en una causa de vida a través de la Fundación Vanessa.

Reynoso destacó que este camino no fue sencillo y confesó que, durante años, muchos le recomendaron abandonar la idea por considerarla una meta "demasiado ambiciosa".

Sin embargo, la procuradora subrayó que el enfoque del Ministerio Público debe ser inquebrantable en su misión de estar centrado en las personas.

Formación y alianzas estratégicas

Dijo que en el proceso de expansión se integró una promoción de 100 abogados defensores de víctimas y la apertura de 37 nuevas oficinas distribuidas en todo el país.

Además, incluyó una etapa de formación técnica y humana para los nuevos defensores, con el objetivo de sembrar en ellos la "semilla de la empatía" y la excelencia jurídica.

En este sentido, la magistrada resaltó la colaboración de la dirección del Relevic y el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), cuyo respaldo en asistencia técnica y formación fue fundamental para materializar el proyecto.

Un mensaje a las víctimas

Al cierre de su discurso, la procuradora envió un mensaje directo a quienes viven en situación de vulnerabilidad económica y enfrentan el sistema de justicia: “Hoy les decimos que su voz es nuestra voz. Donde haya una víctima buscando refugio, allí habrá siempre un abogado representante dispuesto a demostrar que la justicia no es un privilegio de pocos, sino el derecho inalienable de todos”.

Mientras que la directora de Relevic, magistrada María Rosalba Díaz Henríquez, destacó que esta transformación busca derribar las barreras que históricamente han impedido a las personas vulnerables acceder a una justicia equitativa.

Sostuvo que Relevic es una expresión del compromiso del Ministerio Público con la protección efectiva de los derechos de las víctimas y un sistema de justicia más humano, así como garantizar representación legal gratuita, especializada y oportuna a las víctimas de infracciones penales, reconociéndolas como sujetos de derechos y actores fundamentales.

Destacó que este fortalecimiento territorial responde a una visión descentralizada y alineada con las políticas de la Procuradora General.

Reafirmó el compromiso de seguir fortaleciéndola para consolidarlo como referente en la representación legal de víctimas, trabajando por una justicia centrada en la persona.

El acto contó con la presencia de la primera dama de la República, Raquel Arbaje; presidenta honorífica del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), y Faride Raful, ministra de Interior y Policía.

También, el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, director de la Policía Nacional; el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y Rodolfo Valentín, director de la Defensa Pública.

Asimismo, la embajadora de Argentina en el país, María Sandra Winkler; el cónsul general de España, Jorge Cabezas, y Ana Álvarez, responsable de proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Además, los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público y el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho.