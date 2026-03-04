Inacif determina que Jean Andrés Pumarol está apto para juicio por ataque mortal en Naco

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó mediante peritaje oficial que el imputado Jean Andrés Pumarol Fernández se encuentra en plenas facultades mentales para enfrentar un juicio.

Pumarol está acusado de haber matado a una mujer y herido a otras cinco personas durante un violento ataque ocurrido el 23 de julio de 2025 en un residencial del sector Naco.

Tras recibir el informe, a solicitud del ministerio público, el magistrado Delvi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó de inmediato la audiencia preliminar para el próximo 17 de marzo.

El abogado Miguel Valerio, representante legal de los familiares de la fallecida, la señora Yolanda Handal Abugabir, desestimó los intentos de la defensa de Pumarol de alegar una supuesta condición mental para evadir la justicia ordinaria.

"La ley de sanidad mental y el Código Penal establecen claramente cómo se aplica una medida de seguridad, pero nosotros demostraremos en el juicio que el día de los hechos el imputado tenía lucidez y capacidad para responder por sus actos", afirmó Valerio.

El jurista subrayó que el sistema penitenciario dominicano, según lo ha confirmado la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, cuenta con pabellones especializados para atender casos de salud mental, por lo que no hay excusas para que el imputado no cumpla una condena en un recinto carcelario.

De acuerdo con el expediente acusatorio, Pumarol Fernández irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió fuertemente a los residentes.

En el suceso falleció Yolanda Handal Abugabir y resultaron heridos Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos.

El imputado fue capturado en flagrante delito por agentes de la Policía Nacional, quienes respondieron a una llamada del Sistema 9-1-1. Al momento de su detención, el agresor portaba armas blancas y mostraba una conducta altamente violenta.

El Ministerio Público imputa a Pumarol Fernández violaciones graves al Código Penal y leyes especiales, que incluyen homicidio voluntario, tentativa de homicidio, golpes y heridas voluntarias, así como uso ilegal de armas blancas.