Alexis Medina contrata nueva defensa para apelación de sentencia en Caso Antipulpo

Alexis Medina Sánchez, principal imputado en el caso Antipulpo y hermano del expresidente Danilo Medina, contrató un nuevo equipo de defensa para que lo represente en el conocimiento del recurso de apelación contra la sentencia que lo condenó a siete años de prisión.

La abogada Wendy Lora sustituye en la defensa a Richard Martínez, quien representó a Medina ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Cabe destacar que, al inicio del proceso (durante la medida de coerción y parte del juicio preliminar), el imputado estuvo representado por el abogado Carlos Salcedo, quien abandonó el consejo de defensa por supuestos inconvenientes profesionales.

Wendy Lora, en el caso Antipulpo, representó a la vicepresidenta de Fonper, Magaly Medina Sànchez, hermana de Alexis, quien fue descargada de toda responsabilidad penal por el tribunal que conoció el juicio de fondo.

Estatus de los recursos de apelación

A pesar de que las impugnaciones fueron presentadas ante la secretaría del tribunal condenatorio entre el 30 de enero y el 5 de febrero del presente año, se informó que los expedientes aún no han sido remitidos a la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Una vez que los recursos sean recibidos, el presidente de dicha Cámara, Julio César Cano Alfau, procederá mediante sorteo aleatorio a apoderar a una de las tres salas de la Corte.

Esta instancia conocerá tanto la apelación de Medina y sus empresas como los recursos interpuestos por el Ministerio Público y los demás sentenciados.

Condenas y descargos recurridos

El tribunal, integrado por las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Castillo, encontró a Medina culpable de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores.

Además de la pena privativa de libertad, se le impuso una multa de 150 salarios mínimos y el decomiso de bienes a favor del Estado.

Por su parte, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) también apeló la decisión, buscando elevar las penas.

El Ministerio Público había solicitado originalmente 20 años de prisión para Medina, acusándolo de defraudar al Estado con más de cinco mil millones de pesos entre 2012 y 2020.

Asimismo, el órgano persecutor recurrió los descargos y sentencias de otros implicados, entre ellos:

Condenados

Los esposos Paola Molina Suazo y Carlos Martín Monte de Oca (5 años), José Dolores Santana (6 años), Wacal Vernabel Méndez, Ramón Brea Morel y Rigoberto Alcántara (5 años cada uno).

Descargados (apelados por el MP)

Carmen Magalys Medina Sánchez, Fernando Rosa (ambos exfuncionarios del Fonper), el exministro de Salud Freddy Hidalgo, el excontralor Rafael Germosén, Lina Ercilia de la Cruz y Pachristy Ramírez.