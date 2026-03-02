30 años de prisión contra dos acusados de muerte de vigilante en Los Ríos

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a dos hombres encontrados culpables de la muerte a tiros de un vigilante privado durante un asalto ocurrido en un residencial del sector Los Ríos.

La condena fue dictada en contra de Jeiseel Díaz Payano (Chino o Chinito) y Franklin Joshua Pineda (el Pillo), luego de que el Ministerio Público probara la participación directa de ambos en el homicidio de Ezequiel De León Fajardo, quien prestaba servicios de vigilancia en un residencial.

Los imputados deberán cumplir condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

El Ministerio Público, representado por las fiscales litigantes Carolin Junesca De Óleo y Yelianny Polanco, presentó evidencias testimoniales, periciales y documentales que permitieron demostrar la responsabilidad penal de los condenados, quienes incurrieron en asociación de malhechores y homicidio voluntario.

También, en la violación a la Ley sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, ilícitos previstos y sancionados en los artículos 265 y 266, 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano, y los artículos 66, 66-V y 67 de la Ley núm. 631-16.

En el mismo proceso fue absuelto Manuel Enrique Carela Taveras, al no encontrar el tribunal pruebas suficientes que demostraran su vinculación directa con los hechos.

De acuerdo con la investigación dirigida por la procuradora fiscal Topacio Milagro Suero Sierra, el crimen ocurrió el 30 de enero de 2025, alrededor de las 11:40 de la noche, en el sector Los Ríos.

La investigación estableció que los condenados se asociaron para cometer el hecho. Ese día, solicitaron un servicio de transporte a través de una aplicación de taxis, con la finalidad de desplazarse hasta el residencial.

El servicio fue asignado a un vehículo Daihatsu Mira, color blanco, que fue abordado por los acusados. Durante el trayecto, uno de los imputados encañonó al conductor y lo obligó a trasladarse al asiento trasero, mientras asumió la conducción del vehículo.

Al llegar al residencial, los agresores lograron acceder tras mostrar la cédula de identidad del conductor en la garita de seguridad. Posteriormente, se dirigieron a otra garita, donde se encontraba De León Fajardo, a quien uno de los condenados encañonó desde el interior del vehículo.

Pese a que la víctima levantó los brazos en señal de rendición, el agresor le realizó dos disparos, causándole la muerte de manera inmediata. Acto seguido, los imputados sustrajeron el arma que portaba el vigilante, así como pertenencias del conductor del vehículo, incluyendo dos teléfonos celulares y la suma de RD$10,000 y abandonaron el lugar.

Entre las evidencias valoradas por el tribunal figuran los resultados de los análisis balísticos, que establecieron la correspondencia entre los casquillos y proyectiles recolectados en la escena y el arma utilizada para cometer el crimen, conforme al certificado de análisis forense núm. 0565-2025.

Asimismo, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó, mediante el Informe de Autopsia Judicial No. SD-A-0093-2025, que la causa de muerte de la víctima fue shock hemorrágico, producto de una herida por proyectil de arma de fuego con entrada en el hemitórax izquierdo y laceración del corazón.