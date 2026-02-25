La violencia machista continúa cobrando vidas de mujeres

Pese a que la Policía Nacional reportó el pasado 19 de febrero una baja en la tasa de homicidios en el territorio dominicano, la violencia intrafamiliar y machista continúa haciendo eco a través de los casos reportados de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.

A través de su dirección general, la institución informó que hasta el 13 de febrero, las cifras se situaron en 7.27 por cada 100 mil habitantes.

El pasado mes de enero estuvo marcado por muertes como las de Awilda Encarnación, de 16 años de edad; Katherine Méndez, de 18; Rosmery Sosa, de 30, y Santa Sepúlveda, de 32.

Ana Luisa Rosario

En vista de los reportes, este mes de febrero no será la excepción. El caso más reciente es el de Ana Luisa Rosario de la Rosa, de 52 años, quien el pasado domingo 22 falleció tras recibir varias estocadas con un objeto cortopunzante de su expareja, Francisco Alcántara.

El hecho ocurrió en el sector Primaveral de Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte. Residentes de la localidad relataron que Ana falleció mientras buscaba refugio en una de las viviendas vecinas, pero no logró sobrevivir al ataque.

Familiares y allegados definen al agresor como una persona violenta. Tras matar a Ana, hirió a cuatro moradores más del referido sector.

Darianny Lisbeth Mercedes

Ese mismo domingo, también falleció la joven Darianny Lisbeth Mercedes Abreu, de 23 años, luego de permanecer 11 días ingresada en un centro de salud tras ser atacada por su pareja en el distrito municipal de Santa Lucía, provincia El Seibo.

Darianny sufrió múltiples estocadas con arma blanca de las manos de su agresor, Frank Alexander, quien se entregó a las autoridades el pasado lunes.

Violette Jean Baptiste

En el distrito municipal Verón-Punta Cana, días antes también fue asesinada a machetazos Violette Jean Baptiste, de 35 años.

El acusado del crimen es Bienvenido Tusen José, quien permanece prófugo.

Zenaida Muñoz

Otra víctima de violencia machista es la joven de 23 años, Zenaida Muñoz, quien recibió 42 estocadas de su expareja Alex Valler.

A causa de la agresión, Muñoz perdió un embarazo de cuatro meses, y aunque logró sobrevivir, permaneció ingresada por varios días en el hospital José María Cabral y Báez.

Según el relato de familiares, el incidente ocurrió cuando Muñoz acudió a la vivienda del supuesto agresor para solicitarle dinero, con el fin de realizarse una sonografía relacionada con su embarazo.

Su hermana Amandi Muñoz aseguró que Zenaida vivía bajo un patrón de violencia física y psicológica constante, situación que incluso había afectado su salud mental en el pasado.

Zenaida es madre de un niño de siete años, quien también fue testigo indirecto de los episodios de violencia, según su hermana.

Tras cometer la agresión, el presunto atacante huyó y hasta el momento las autoridades no han logrado dar con su paradero.

Fiordaliza Paca Antigua

En la noche del pasado domingo falleció Fiordaliza Paca Antigua debido a varias heridas provocadas con arma de fuego a manos de su expareja, Fausto Gil, tras supuestamente negarse a retomar la relación, luego de estar varias semanas separados.

El hecho ocurrió en el sector Mamá Tingó, en el municipio San Francisco de Macorís. Tras el suceso, Gil se entregó a las autoridades.

Cada mes se despide con dolor a una madre, hija, hermana, amiga que la violencia machista le arrebata a las familias dominicanas; deja una herida incurable, hijos en la orfandad y, aparentemente, crece de manera desmedida y sin solución alguna.

Estos casos vuelven a poner en evidencia la persistencia de la violencia ejercida por parejas y exparejas contra mujeres jóvenes, muchas de ellas madres.