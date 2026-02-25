DNCD detiene mujer dominico-italiana con 110 prendas presuntamente impregnadas de cocaína

Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y agentes del Ministerio Público arrestaron a una mujer de nacionalidad dominico-italiana con un total de 110 prendas saturadas de supuesta cocaína.

Las autoridades de la DNCD en colaboración del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) e inspectores de Aduanas (DGA) realizaban labores de supervisión rutinaria cuando la máquina de rayos X les reveló imágenes extrañas dentro de la maleta de la mujer.

En el equipaje se decomisó 12 franelas, 53 polo shirts, 9 pares de medias que equivalen a 18 unidades, 15 abrigos, 2 toallas, 1 pantaloncillo, 1 sabana, 5 unidades de ropa para bebe y 4 pantalones.

Los agentes confirmaron la presencia de cocaína al elegir al azar una de las prendas que al realizarle la prueba de campo correspondiente arrojó positivo para cocaína.

Prueba de drogas positiva de la prenda elegida al azar.Fuente externa

La detención se logró gracias a instrucciones directas del fiscal, en las que se realizó el protocolo de apertura de las pertenencias de la mujer, en donde identificaron que las prendas de ropa, estaban impregnadas de lo que se presume como droga, un mecanismo de narcotráfico internacional que intenta burlar los registros de seguridad instituidos en el país.

La arrestada será sometida ante la justicia en las horas siguientes a la detención, acusada por violentar la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas, a la vez, el MP y la DNCD ejecutan investigaciones que permitan saber si hay cómplices implicados en el caso.

Mientras, la ropa fue enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para cumplir con fines de lugar.