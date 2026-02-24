DNCD y Armada detienen embarcación con 42 paquetes de presunta cocaína

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y efectivos de la Armada de la República Dominicana (ARD) en coordinación con el Ministerio Público, realizaron el decomiso de 42 paquetes de cocaína, en las costas pertenecientes al municipio de Higüey, en La Altagracia.

En el navío se hallaron y requisaron 42 paquetes de lo que se sospecha como cocaína, estaban forrados con fundas plásticas, un dispositivo Gps de la marca Garmin y demás evidencias.

Las sustancias incautadas se enviaron custodiadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para proceder con el protocolo correspondiente.

Paquetes de presunta droga decomisada en la embarcación de Higuey.Fuente externa

El hecho se produjo a raíz de una alerta sobre una embarcación con posibles sustancias tóxicas, por lo que fueron movilizando unidades hacia el este del país.

Esta acción concluyó con la detención de un barco tipo recreo, con el nombre de Robalo, de 150 caballos de fuerza, con la matrícula PR-2057-AA con alrededor de 17 pies de eslora.

El MP y la DNCD empezaron la investigación con el propósito de identificar, arrestar y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos ante la justicia.