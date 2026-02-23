Roberto Santana: cada recluso sale al Estado en RD$1,400 diarios y pide reducir prisión preventiva

El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana, criticó el uso excesivo de la prisión preventiva, calificándola como una "condena anticipada" que afecta mayoritariamente a personas que, ante la ley, aún son inocentes.

Santana señaló que el Estado dominicano invierte aproximadamente 1,400 pesos diarios por cada interno.

Sostuvo que, en la mayoría de los países, las personas privadas de libertad que no han recibido sentencia son técnicamente inocentes; por lo tanto, lo adecuado es que, salvo excepciones extraordinarias, lleven su proceso judicial desde sus hogares.

“Esas personas deben llevar sus procesos en la comunidad, cuidando a sus hijos y asistiendo a su trabajo. No puede ser que la privación de libertad para los preventivos se convierta, en los hechos, en una condena anticipada”, acotó.

Consideró que cuando un jefe de familia está preso, "el alma de su familia también está presa", tras advertir que, si no se apoya a estos núcleos familiares, se corre el riesgo de que los parientes caigan en la delincuencia por falta de sustento.

En ese sentido, lamentó que gran parte del presupuesto penitenciario se destine a personas sin una sentencia condenatoria.

Acuerdo con el sector evangélico

Santana ofreció estas declaraciones al suscribir un acuerdo de colaboración con el presidente de la Conferencia de Unidad Evangélica (CODUE), el pastor Feliciano Lacen Custodio. El convenio busca impulsar la rehabilitación y la reinserción social de los internos.

Santana propuso que aquellos condenados por delitos menores o económicos, motivados por necesidad de subsistencia, no ocupen espacios en los recintos si no representan un peligro para la sociedad.

En su lugar, abogó por fortalecer el mecanismo de "Medio Libre", el cual permite a los internos participar en brigadas comunitarias y trabajar en el remozamiento de parques, ayuntamientos e iglesias.

Asimismo, hizo un llamado al CODUE para extender el apoyo espiritual y social a las familias de los reclusos. Según sus estimaciones, la crisis del sistema no solo afecta a los 25,000 internos, sino a cerca de 200,000 personas que conforman su entorno familiar.

Traslado de La Victoria a Las Parras concluirá en abril

Por otro lado, Santana anunció que el proceso de traslado de los privados de libertad desde la antigua cárcel de La Victoria hacia el nuevo centro penitenciario Las Parras entrará en su fase final el próximo mes de abril. Explicó que la mudanza es escalonada para garantizar el control y la seguridad.

"Si los trasladamos a todos juntos sin evaluarlos, lo que haríamos es mudar los problemas de La Victoria al nuevo sitio", explicó. La entrega del segundo cuadrante por parte del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), prevista entre abril y junio, permitirá albergar a los casi 5,000 internos, ya que el espacio actual solo tiene capacidad para 2,400.

Cambios en el acceso y cultura

Además de la infraestructura, se anunció cambios en la logística de visitas, como eliminar la burocracia de solicitar permisos mensuales y que los accesos ahora serán permanentes, sujetos a protocolos de seguridad.

Informó sobre una importante donación de libros para la biblioteca del nuevo modelo, buscando fortalecer la formación de los internos.

Santana reiteró que, aunque se busca un sistema más humano, el rigor se mantendrá estricto: "Esto no es un colegio de niños, es un centro de seguridad", enfatizó al justificar los protocolos de perfilamiento.