Yeni Berenice Reynoso anuncia "proceso histórico" con la tecnificación de investigación criminal en RD

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, vaticinó que la República Dominicana vivirá una transformación sin precedentes en su sistema de justicia.

Dijo que este cambio será impulsado por un ambicioso plan de tecnificación y estandarización de los protocolos que fiscales e investigadores policiales siguen para combatir el crimen.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la apertura del seminario “Investigación técnica del Ministerio Público: herramientas y nuevos desafíos”, un evento que reunió a unos 400 procuradores, fiscales y mandos de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).

Un antes y un después en la justicia

Para Reynoso, este encuentro marca un hito en la labor persecutora del Estado, reafirmando que la justicia moderna no puede prescindir del avance científico.

“La verdadera transformación de la justicia comienza con la firme voluntad de integrar el talento humano, la ciencia y la tecnología en nuestra búsqueda irrenunciable de la verdad”, enfatizó a Procuradora General.

Los 5 pilares de la nueva investigación criminal

El proceso de reforma detallado por Reynoso se fundamenta en cinco ejes estratégicos diseñados para blindar los casos y garantizar el respeto a la ley, como el uso de la Plataforma del Poder Judicial para obtener órdenes de allanamiento y arresto de manera expedita, aprovechando la inmediatez que permite la tecnología.

También mención la coordinación estricta con la Policía Científica para asegurar que cada rastro y elemento probatorio sea recolectado con máximo rigor técnico.

Igualmente, capacitación específica para identificar con exactitud los peritajes médicos, balísticos y toxicológicos necesarios para sustentar acusaciones incontrovertibles.

Tambièn enfoque especializado en el rastreo electrónico y delitos de alta tecnología, acorde a la era de la información.

El uso de cámaras corporales y chalecos virtuales por parte de los investigadores para documentar los operativos, protegiendo tanto al personal como el respeto a los derechos humanos.

El evento contó con el respaldo del director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, quien destacó la "cohesión integral" que existe actualmente entre la uniformada y el Ministerio Público.

Por su parte, la rectora del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), Marien Montero Beard, explicó que esta formación cubrirá a todo el personal de carrera y se extenderá a las regiones norte, este y sur del país durante el mes de marzo de 2026.

Presencia de alto nivel

En la jornada participaron los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, así como el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución.

Asimismo, la fiscal Isaura Suárez Salcedo, directora de Carrera, y Sonia Lebrón, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Además, Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura. Igualmente, el general Luis García, comisionado ejecutivo para la Reforma de la Policía Nacional.

Con este programa, el Ministerio Público busca elevar el estándar de las acusaciones ante los tribunales, garantizando que el uso de la tecnología sea el soporte principal de una justicia más eficiente y transparente.