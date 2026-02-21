Juez Justiniano Montero destaca que el Poder Judicial ha firmado más de 6 millones de documentos digitalmente

El magistrado Justiniano Montero Montero, juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), reveló que el Poder Judicial ya cuenta con más de 6 millones de documentos firmados digitalmente. Este avance consolida un ecosistema donde el papel ha sido desplazado por repositorios seguros en la nube.

Durante la conferencia "Transformación Digital en la Justicia", ante más de 230 abogados, el magistrado explicó que todos los jueces a nivel nacional suscriben sus decisiones de manera electrónica, eliminando el soporte físico en casi todas las materias.

"Ya no hay uso de papel. Todos esos expedientes están en un repositorio digital resguardado en la nube para toda la profesión", afirmó Montero.

Eficiencia y combate a la mora judicial

El magistrado destacó que la implementación de estas herramientas tecnológicas busca agilizar los procesos, optimizar la gestión de casos y fortalecer la transparencia institucional.

Señaló que la transformación digital no se limita a nuevas plataformas, sino que implica un cambio estructural en la administración de justicia, con un impacto directo en la eficiencia del servicio y el acceso ciudadano.

Montero sostuvo que la digitalización es la herramienta principal para combatir el retraso en los fallos y que procesos que antes tardaban días, como la firma de expedientes de cientos de páginas, ahora se resuelven con un "simple clic". Asimismo, manifestó que las audiencias virtuales han sido valoradas positivamente por el ahorro económico, de tiempo y de distancia que representan para abogados y ciudadanos.

Avances por materias

Aunque el progreso es generalizado, el magistrado destacó que algunas áreas han adoptado la virtualidad con mayor rapidez como la materia civil, la más avanzada en el uso de estas plataformas y la materia laboral y contencioso administrativa, que han mostrado un "verdadero repunte" y una alta demanda de servicios virtuales.

Sin embargo, en materia penal, dijo que por disposición de la ley y los reglamentos vigentes, es la única que actualmente no está incluida en este régimen de virtualidad.

Cambio cultural en la abogacía

A pesar de la arraigada cultura litigante del país, el juez indicó que la comunidad jurídica, especialmente en el Distrito Nacional, ha asimilado con éxito la importancia de la virtualidad.

Precisó que la resistencia inicial ha dado paso a una demanda creciente de los abogados para que se habiliten más canales digitales que simplifiquen su labor diaria.

Finalmente, informó que esta conferencia marca el inicio de una serie de encuentros formativos dirigidos a profesionales del derecho, como parte de una agenda de actualización frente a los desafíos tecnológicos actuales.