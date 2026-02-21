Dos dominicanos fueron extraditados tras ser acusados de robo, fraude y porte de arma ilegal

A través de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), las autoridades dominicanas extraditaron a dos hombres, acusados de robo, lavado, fraude, porte ilegal de armas y otros delitos.

Ambos de nacionalidad dominicana, fueron desplazados hacia el aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG). Los identificados como Cristian Abreu (Chapo) y Louis Junior Rodriguez Serrano y/o Lowi Junior Rodriguez Marte, quienes fueron llevados por unidades especiales de la DNCD, y entregados a oficiales estadounidenses, para luego abordar un vuelo con dirección a Estados Unidos.

Según un comunicado emitido por la DNCD, en el caso de Cristian Abreu, las autoridades norteamericanas, le requieren para que responda las imputaciones de asociación delictuosa para cometer robo, complicidad y uso, porte y posesión de armas de fuego, en violación a varios artículos del Código de Estados Unidos.

Y además señala en la nota, que Junior Rodriguez tiene asuntos pendientes con la justicia en la Corte del Distrito de Nueva Jersey, por cometer fraude por medios electrónicos, fraude por correo postal y lavado de activos.

Fueron extraditados, atendiendo a los decretos del Poder Ejecutivo, números 53-26 y 41-26, que autorizan su entrega a Estados Unidos para responder las acusaciones en su contra.