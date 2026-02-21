Dictan tres meses de prisión a empleado municipal de Barahona acusado de abusar de menores

La Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente del Distrito Judicial de Barahona impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra un hombre vinculado a la municipalidad, acusado de cometer abuso sexual en perjuicio de varias menores de edad.

La medida fue dictada por el magistrado Ángel Caraballo, juez de Atención Permanente de esta jurisdicción, tras acoger el pedimento del Ministerio Público, que presentó elementos de prueba que vinculan al imputado con los hechos denunciados.

El procesado fue identificado únicamente por sus iniciales, "N.F.S." , de 25 años de edad, quien se desempeñaba como empleado del Ayuntamiento Municipal de un municipio de esta provincia sureña.

El uso de iniciales responde al cumplimiento estricto de la Ley 136-03 (Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes), con el fin de salvaguardar la identidad e integridad de las víctimas.

Según el expediente acusatorio, el imputado presuntamente utilizaba la plataforma de mensajería WhatsApp para seducir a las adolescentes, cuyas edades rondaban los 12 años.

Las investigaciones preliminares señalan que el encartado supuestamente organizaba encuentros de índole sexual a cambio de facilitarles "vapers" (cigarrillos electrónicos) a las menores de edad.

N.F.S. fue capturado originalmente en la Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este, tras labores de inteligencia y, posteriormente, trasladado a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género e Intrafamiliar del municipio de Barahona para el inicio del proceso judicial.

El tribunal dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en la Cárcel Pública de Barahona, no obstante, la defensa técnica del joven mantiene la facultad legal de solicitar una revisión de la medida o interponer un recurso de apelación.

El caso ha generado consternación en la comunidad en donde ha ocurrido el caso de abuso sexual a menores de edad, mientras las autoridades continúan profundizando en las investigaciones para determinar si existen otras víctimas relacionadas con el esquema de captación digital que utilizaba el hoy prevenido.