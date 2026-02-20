Estados Unidos extradita dominicano perseguido por matar a un hombre en Jarabacoa en 2021

El Gobierno de Estados Unidos entregó este viernes a un dominicano acusado de provocar la muerte a un hombre con un arma blanca, en un hecho ocurrido en el municipio de Jarabacoa, provincia La Vega, en el año 2021.

Robinson Páez Bonifacio fue traído desde Nueva Jersey por agentes federales de los U.S. Marshall de Estados Unidos y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en un vuelo comercial que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de las Américas. De inmediato, fue trasladado al distrito judicial de La Vega, donde se conocerá el proceso judicial.

El extraditado enfrenta cargos por violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano por el homicidio de Luis Saúl Rodríguez Durán.

El expediente señala que, aproximadamente a las 6:30 del 21 de noviembre del año 2021, mientras Rodríguez Durán se encontraba en un colmado ubicado en la calle La Piña, sector Vera del Yaque, de Jarabacoa, sostuvo una discusión con Páez Bonifacio, quien le propinó cuatro heridas punzocortantes con un arma blanca.

Rodríguez Durán murió mientras recibía asistencia médica en un hospital de Jarabacoa a consecuencia de un shock hemorrágico provocado por una herida en el abdomen mesogastrio, lado izquierdo (región umbilical), con dirección de delante hacia detrás, herida que le produjo un hemoperitoneo y un hematoma retroperitoneal.

Según testigos, el acusado se molestó por una situación personal, profiriendo insultos y agresiones físicas contra la víctima. Ambos forcejearon y fueron separados por los presentes. Páez Bonifacio, aprovechando un momento de distracción, buscó un cuchillo que guardaba en la motocicleta en que se transportaba, regresando de inmediato.

Al retornar al lugar, arremetió contra Rodríguez Durán, infiriéndole las heridas punzocortantes que terminaron con su vida. Inmediatamente el victimario se dio a la fuga.

El proceso de extradición se llevó a cabo en una acción conjunta de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, Extradiciones y Derechos Humanos del Ministerio Público, representada por su titular, el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, y la Fiscalía de La Vega, que encabeza la fiscal Aura Luz García Martínez.

El Ministerio Público valoró la cooperación de las autoridades de Estados Unidos en la lucha contra el crimen y los esfuerzos conjuntos contra la impunidad.