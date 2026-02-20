Condena de 15 años de prisión para hombre que violó a niña de tres años

Tras acoger la acusación del Ministerio Público, un tribunal de Puerto Plata condenó a 15 años de prisión a un hombre hallado culpable de violar sexualmente a una niña de tres años de edad.

El Tribunal Colegiado de Puerto Plata dictó la sentencia condenatoria en contra de Miguel Ángel Collado Cáceres y dispuso su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe.

El hecho ocurrió el 10 de diciembre de 2023 mientras la infante se encontraba junto a sus padres en un apartamento rentado, ubicado en la carretera Sosúa-Cabarete, en el sector Gran Laguna Beach, municipio de Sosúa, provincia Puerto Plata.

Según la acusación instrumentada por la fiscal Carmen Daynisa Rosario Pascual, de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, el ahora condenado cometió el hecho aprovechando que los padres de la niña salieron por un momento del apartamento a buscar una cena.

El Ministerio Público otorgó al hecho la calificación jurídica de violación sexual, conforme al artículo 331 del Código Penal dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, así como violación al artículo 396, literales A, B y C, de la Ley 136-03 que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que tipifican y sancionan el abuso físico, psicológico y sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Tras valorar las pruebas testimoniales, documentales y periciales aportadas por la fiscal representante del Ministerio Público, Rosalía Vargas, el tribunal colegiado, presidido por la jueza Venecia Rojas, dictó la sentencia condenatoria de 15 años de prisión contra Collado Cáceres.