Solicitan tres meses de prisión preventiva contra doctor acusado de violar mujer en centro médico

El Ministerio Público solicitó la imposición de tres meses de prisión preventiva contra el médico Wilver Armando Polanco Sanz, imputado de violar sexualmente a una mujer que acudió el pasado martes a realizarse una sonografía pélvica a su centro de salud, en el municipio Las Guáranas.

En la solicitud de medida de coerción, los fiscales afirmaron que los hechos ocurrieron el pasado 17 de febrero, alrededor de las 9:00 de la mañana, luego de que la víctima, una ciudadana haitiana, fuera referida desde una policlínica de Los Limones, del municipio de Pimentel, provincia Duarte, para hacerse la prueba de diagnóstico en el centro de salud del imputado.

Aseguraron que, durante el procedimiento, inicialmente todo transcurrió de "manera normal", pero poco tiempo después el imputado comenzó a exhibir un comportamiento "extraño e indebido", supuestamente cometiendo la violación sexual.

Después de los hechos, alrededor de las 10:45 de la mañana del mismo día 17 de febrero de 2026, el imputado fue arrestado por agentes policiales, en virtud de la denuncia oral inmediata de la víctima en la Policía Nacional.

Durante las pesquisas además han sido depurados los antecedentes del imputado Polanco Sanz, identificándose su vinculación a otros hechos similares.

El Ministerio Público indicó que en los hechos imputados se configura el delito de violación sexual agravada por el abuso de la autoridad que le confieren sus funciones como médico (relación médico-paciente, posición de poder y confianza), así como la particular vulnerabilidad de la víctima (extranjera en condición migratoria irregular), lo que la coloca en mayor riesgo de explotación y revictimización), y la reiteración de conductas similares en perjuicio de otras pacientes, lo cual evidencia un patrón delictivo que agrava la reprochabilidad penal y justifica la aplicación de las penas máximas previstas en la ley.

El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación sexual y violencia contra la mujer, en violación a los artículos 330, 331 y 309-1 del Código Penal Dominicano.

La Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Duarte, representada por la fiscal Sandra Sierra Difó, solicitó en este caso la imposición de la medida de coerción privativa de libertad, contemplada en el numeral 7mo. del artículo 226 del Código Procesal Penal, y que se ordene su cumplimiento en la fortaleza de dicha provincia.

La jueza Josefina Noemí Díaz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte, aplazó este jueves para el próximo 23 de febrero el conocimiento de la solicitud de la medida de coerción para realizar una entrevista a la víctima por Cámara Gesell.