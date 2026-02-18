Tribunal advierte que no permitirá dilaciones en el caso de Jean Alain y compartes

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional advirtió a las partes involucradas en el proceso seguido al exprocurador Jean Alain Rodríguez y demás imputados que no permitirá dilaciones innecesarias ni repeticiones basadas únicamente en el volumen del expediente.

La presidenta del tribunal, Claribel Nivar Arias, respondió de manera directa a las constantes menciones sobre la complejidad y las "miles de páginas" del caso, recordándoles tanto a los abogados de la defensa como al Ministerio Público que el tribunal posee una vasta experiencia manejando procesos de gran magnitud.

"No es la primera vez que este tribunal tiene un caso de esta naturaleza", enfatizó Nivar Arias, al tiempo que receso la audiencia para el próximo miércoles a las 2:00 de la tarde.

La magistrada hizo referencia a procesos anteriores igualmente voluminosos en los que el tribunal analizó minuciosamente más de 12,000 páginas y miles de pruebas, tanto físicas como digitales, demostrando que la cantidad de papel no intimida la capacidad de análisis de las juezas.

"A veces sentimos que nos tratan como si nunca hubiéramos visto nada. El tribunal ha visto de todo, ha fallado de todo y ha aplicado no solo la norma interna, sino también el derecho comparado", puntualizó.

Asimismo, la magistrada solicitó a abogados de la defensa reencauzar sus estrategias de presentación oral.

Afirmó que el tribunal no aceptará que se repitan argumentos de forma cíclica para intentar "llenar el tiempo" y subrayó que "no es cantidad de información, sino calidad".

Aseguró que el tribunal "escucha con atención", no solo oye, y garantiza la tutela efectiva de los derechos de todos los involucrados.

Exhortó a las partes a aprovechar el tiempo para organizar sus conclusiones de forma clara y coherente, advirtiendo que el tribunal está "avanzado" y no requiere lecciones básicas sobre el Código Procesal Penal.

"Diseñen su estrategia de manera concreta. Si tenemos que revisar 12,000 páginas, las revisaremos, pero vamos a hacer un uso sustantivo del tiempo", concluyó.