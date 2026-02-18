Pedro y Zudaire: Un cumpleaños en Jet Set que dejó honda herida

La noche que debía marcar la celebración de un cumpleaños terminó convirtiéndose en una noche de luto.

Pedro Dinoel Estévez Díaz cumpliría 44 años de edad el mismo día en que ocurrió el derrumbe del club nocturno Jet Set.

Su hermano, Jonathan Rafael Santana, relató que Dinoel había decidido asistir a la discoteca porque “quería celebrarlo aquí (en el Jet Set) con uno de sus artistas preferidos”, ya que su cumpleaños caía en día laborable.

La celebración familiar completa estaba organizada para días después, en Santiago, junto a su madre, su padre, hermanos, sobrinos y demás parientes.

“Íbamos a hacer algo muy grandioso porque éramos una familia más que unida”, expresó.

Dinoel asistió acompañado de su esposa, Zudaire María Gómez Uribe, quien tenía 34 años de edad.

Ambos residían en Santo Domingo y frecuentaban el lugar. Lo que debía ser un momento de disfrute terminó arrebatándoles la vida, dejando a dos familias marcadas para siempre. “Yo no sé ni cómo describirte este maravilloso hombre y esta maravillosa mujer que vinieron aquí a este lugar inseguro”, dijo Santana, al recordar a la pareja.

Al hablar de su hermano sus palabras se llenaron de admiración y dolor. “Describir a una persona como Dinoel es como describirte a Jesús”, afirmó, destacando que “nunca cayó preso, nunca fue una persona que le dio dolor de cabeza a su padre ni a su madre”, expresó Santana.

Lo definió como “un excelente hijo, un excelente hermano, un excelente compadre”, alguien que, incluso sin hablar, transmitía paz.

La pareja festejaba el cumpleaños del esposo cuando ocurrió la tragedia.Fuente externa

“Cuando llegaba, antes de hablar, tú sabías que te transmitía cosas positivas”, recordó, asegurando que esa esencia provenía de su fe “porque era un muchacho de Dios”.

Sobre Zudaire María Gómez Uribe, resaltó su calidad humana y profesional.

“Al igual que ella, una gran ingeniera, una muchacha joven, llena de muchos valores”, expresó.

Destacó que ambos eran profesionales ejemplares y personas respetadas en su entorno. “Eran dos ingenieros ejemplares”, resaltó, subrayando que Dinoel llevaba muchos años trabajando en una empresa de Santo Domingo, donde “no se quería ir ni querían despedirlo, por la excelente persona que él era, extraordinaria”, recordó Santana.

La relación y el lazo que tenía Dinoel con su comunidad fue parte de lo contado por su hermano, relató que cada vez que visitaba su pueblo el afecto colectivo hacia su hermano era evidente, “no había una persona que no se le acercara para saludarlo, porque era muy buena persona”, dijo su hermano. Ese amor contrasta hoy con el vacío que dejó su partida y con el dolor que persiste en la familia Estévez Díaz.

falta de respuestas

Jonathan Rafael Santana centró su mensaje final en la falta de respuestas tras la tragedia.

“La familia Estévez Díaz ha quedado muy destrozada desde el 8 de abril hasta hoy, que se cumplen 10 meses de una tragedia que todavía no se ha dicho nada”, denunció. Santana cuestionó el sistema judicial del país, señalando que, a su juicio, existe una aplicación desigual de la ley, “lamentablemente vivimos en un país que la justicia nada más se le aplica a los pobres, y no a los que verdaderamente hay que aplicarla”, expresó Santana.

A pesar de su indignación, sostuvo que mantiene su fe intacta, “yo creo en la justicia divina, seguiré confiando, seguiré orando”, dijo, convencido de que algún día habrá consecuencias para los responsables.

Zudaire María y Pedro Dinoel residían en Santo Domingo y frecuentaban la discoteca Jet Set.Fuente externa

Asimismo, reafirmó que no guardará silencio, “siempre vendré a dar la cara por mi hermano y su esposa, que fueron dos excelentes y extraordinarios seres humanos sobre aquí, en la tierra, que no podían ni merecían morir ahora”, aseguró Santana.

Diez meses después, la celebración familiar que nunca llegó se ha convertido en un símbolo del dolor, la memoria y la exigencia de justicia por el colapso de la discoteca Jet Set que dejó 236 fallecidos y 180 heridos durante una presentación del merenguero Rubby Pérez el 8 de abril del 2025.

VISITE NUESTRA SECCIÓN ESPECIAL SOBRE LA TRAGEDIA DEL JET SET