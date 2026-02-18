Defensa de Donald Guerrero acusa al Ministerio Público de violar plazos y el debido proceso

La barra de la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, implicado en el caso Calamar, acusó al Ministerio Público de ignorar los plazos de investigación y de incurrir en graves violaciones al debido proceso.

La abogada María del Pilar Zuleta afirmó que, pese a los discursos del órgano persecutor, los hechos y las evidencias presentadas por la defensa ratifican la inocencia de su defendido.

Sostuvo, además, que el Ministerio Público ha intentado justificar la falta de pruebas contundentes mediante argumentos que vulneran las garantías fundamentales establecidas en el Código Procesal Penal.

Según Zuleta, el órgano acusador afirmó ante el tribunal que el plazo para investigar "no tiene un límite", sugiriendo que pueden demorarse el tiempo que estimen pertinente.

"Esto no es así. El Código Procesal Penal fija límites claros para investigar, especialmente cuando un ciudadano está sometido a medidas de coerción", aclaró la jurista a su salida del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde se conoce el juicio preliminar.

Asimismo, la abogada señaló como un punto crítico la afirmación del Ministerio público de que, al presentar la acusación, no están obligados a depositar las pruebas, sino únicamente a enunciarlas.

Para la defensa, esta postura evidencia que el Ministerio Público no está dispuesto a someterse a la legalidad, habiendo trabajado el caso con retrasos y presentando la acusación de manera tardía.

Zuleta indicó, que, en el ámbito judicial, la narrativa no puede sustituir a las evidencias.

"En este proceso lo determinante no es la narrativa, son las pruebas. El Ministerio Público puede repetir sus discursos al salir de la sala, pero no han podido replicar la contundencia de nuestras evidencias ni desacreditar la presunción de inocencia de Donald Guerrero".

Defensa de Donald Guerrero desmiente acusación de red de cobro ilegal y resalta su labor en Hacienda Lea también

La abogada reiteró que, hasta el momento, el órgano persecutor no ha presentado una sola prueba que desvirtúe los descargos de su defendido, limitándose a un "discurso retórico" que carece de sustento en los tribunales.