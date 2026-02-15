Molina: El sistema colapsó, no es posible resolver todos los casos penales con juicios de fondo

Ante la saturación que registra el sistema judicial dominicano, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina aseguró el viernes que no es posible continuar resolviendo los casos que contienen implicaciones penales utilizando como vía el juicio de fondo.

Es por esta razón que consideró necesario que en los tribunales dominicanos prime la realización de acuerdos entre las partes, mecanismo que permitiría agilizar las etapas.

“No es posible, no es posible resolver los casos penales de la República Dominicana con juicios de fondo. Si no se producen los acuerdos... el sistema no va a colapsar, ya colapsó”, afirmó mientras encabezaba un diálogo con diversos sectores institucionales y sociales en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este (SDE).

Molina manifestó la necesidad que existe en la sociedad dominicana de producir un cambio cultural, permitiendo así acoger la modalidad de los convenios para finalizar los conflictos penales.

“No tiene que ver con tecnología, infraestructura, es el cambio de una cultura organizacional, de procedimiento, de ética de los actores procesales, ese es el camino y la solución”, resaltó.

El magistrado sugiere que el país tome de referencia a los países desarrollados, utilizando de ejemplo a Estados Unidos, donde “el 98% de los casos se resuelven con acuerdos”.

“Esta conciencia tenemos que tenerla no solo para los casos mediáticos, sino para cada caso del país. Entonces, de esa manera vamos a ver transformaciones importantes”, precisó.

Un año para resolver un caso

Una de las metas que busca lograr la SCJ consiste en asegurar que los casos penales en el país no se prolonguen durante más de un año para ser resueltos.

“Hoy en día en la segunda sala penal de la Suprema Corte no hay casos con más de un año y la mayoría se resuelven entre tres y seis meses, más del 80% de los casos… eso es posible”, indicó.

Molina también se refirió a los procesos judiciales mediáticos que se registran en el país, expresando la necesidad de solucionarlos a través de los denominados acuerdos.

“Todo ese tipo de casos se resuelven por acuerdos, no hay posibilidad de que todos los casos lleguen a los tribunales y se arme un juicio. Es como si usted me pidiera que todo el sistema de salud se resuelva en un quirófano, es imposible”, destacó.

La visión de Molina, según dijo, es tener órganos judiciales con la capacidad de concluir el conocimiento de hechos penales por medio de la conciliación.

Derechos de los menores de edad

Por otro lado, el magistrado entiende que la sociedad judicial debe avocarse a una discusión, conjuntamente con el Concejo Nacional de la Niñez, para “desjudicializar” algunos procesos a los cuales son sometidos los menores de edad.

“La judicialización no es la solución a los problemas de los niños, niñas y adolescentes”, puntualizó.

Además, dijo que se debe repensar el funcionamiento de la jurisdicción encargada de ese tipo de casos para que los jueces puedan actuar.

“Tenemos cortes que no reciben más de diez casos al año y eso es ineficiente; eso hay que trabajarlo. Hay que trabajar además cuál es el rol de ese juez en el siglo veintiuno”, declaró.

Con este encuentro, el Poder Judicial comenzó el ciclo de Encuentros Regionales 2026 para el Distrito Nacional y Santo Domingo, que será un espacio de diálogo concebido para comunicar, reconocer y consolidar alianzas estratégicas en los distintos territorios del país, así como para fortalecer la legitimidad y el respaldo nacional al Plan Justicia del Futuro 2034".