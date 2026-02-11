Presentación periódica e impedimento de salida para administradores de Barra Payán por presunto fraude

La jueza Fátima Veloz impuso presentación periódica e impedimento de salida para los tres administradores de la empresa Comercial Barra Payán, que opera los negocios Barra Payán y Panadería Payán, por un presunto fraude de más de 39.7 millones de pesos, en perjuicio de los demás socios de la entidad.

Marcos Antonio Frías García, Juan Ismael Frías García y Dagoberto Cabrera recibirán esas medidas de coerción luego de que la titular del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional acogiera, parcialmente, la solicitud del Ministerio Público, quienes además de las medidas cautelares impuestas, pidieron la garantía económica.

Al término de la audiencia, los abogados de la defensa se mostraron de acuerdo con la decisión asegurando que se trata de un proceso civil y comercial y nada que ver con delito penal; los mismos añadieron que las autoridades tienen un plazo de seis meses para culminar la investigación y presentar la acusación formal.

En la solicitud de medida presentada por el Ministerio Público, que a través de una auditoría forense (realizada entre 2019 y 2022), los imputados aprovecharon su condición de socios y administradores de la entidad que opera los conocidos negocios Barra Payán y Panadería Payán para desviar fondos de manera sistemática.

El monto total de defraudado presuntamente asciende a RD$39,784,661.18, afectando directamente a los demás socios de la empresa Juan Santiago Frías Paulino, Juan Abraham Frías Paulino, Yeimy Cantalicia Frías Paulino y Juan Carlos Frías Beltrán, quienes figuran como querellantes en el proceso.