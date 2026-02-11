Camacho: Defensa retarda proceso porque Jean Alain carece de argumentos para enfrentar pruebas

El titular de la Dirección General de Persecución, Wilson Camacho, aseguró este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez solo muestra interés en retardar el proceso ante la falta de argumentos del justiciable para enfrentar las pruebas que pesan en su contra por la sustracción de fondos públicos aportados por los contribuyentes.

“La defensa habla de incidentes; son los mismos incidentes que presentaron en la etapa intermedia y que les fueron todos rechazados en la etapa intermedia. Solamente presentan esos incidentes aquí con el interés manifiesto de retardar el proceso”, dijo Camacho, quien encabezó el equipo del Ministerio Público, junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), y los fiscales Aurelio Valdez y Emmanuel Ramírez.

“Hoy tuvieron el atrevimiento, incluso, de que una vez fueron puestos en evidencia y obligados a presentar sus incidentes en bloque, luego le pidieron un aplazamiento al tribunal para que le diera tiempo para organizarse, para presentar sus propios incidentes”, añadió Camacho.

“O sea, que esos incidentes a lo que ellos hacen referencia, parece que ni siquiera están listos, ni se saben el contenido de los mismos para presentarlos al tribunal, porque el único interés que tiene Jean Alain Rodríguez y su defensa es el de retardar el proceso”, dijo.

Agregó que espera que en algún momento "Jean Alain Rodríguez encuentre algo de valor para enfrentar las pruebas de este proceso, que es a lo que él le huye ´como el diablo a la cruz´".

Al responder a los periodistas que lo abordaron al salir del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Camacho indicó: “Primero, Jean Alain miente; lo ha hecho en todo el proceso y, aunque es un derecho que a él le consagra la Constitución, es bueno evidenciar que viene al tribunal a mentir y hoy no ha sido la excepción”.

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar, Yissell Soto y Clara Castillo, aplazaron la audiencia para el próximo lunes 16 de febrero de 2026, a las 9:00 de la mañana.

Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.

Además de Rodríguez Sánchez figuran en el expediente Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.

También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.