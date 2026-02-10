Suprema ratifica condenas contra involucrados en Operación 13 y las convierte en definitivas

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró definitivas las sentencias contra ocho personas implicadas en el fraude al sorteo de la Lotería Nacional, caso judicialmente conocido como Operación 13.

El tribunal, presidido por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena e integrado por Nancy Salcedo Fernández, María G. Garabito Ramírez y Francisco Antonio Ortega Polanco, tomó la decisión al rechazar los recursos de casación interpuestos contra la sentencia previa de la Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Con esta resolución, notificada al Ministerio Público el 31 de octubre de 2025, se agotan las vías ordinarias de impugnación, quedando en firme las penas impuestas. Salvo que se recurra ante el Tribunal Constitucional (TC), alegándose violación de derechos.

Detalles de las condenas

Uno de los principales recurrentes, William Lizandro Rosario Ortiz, buscaba que la Suprema anulara la condena de cinco años de prisión que le fue ratificada el 14 de marzo de 2024.

Cabe recordar que, originalmente, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo había sentenciado a siete años en marzo de 2023 por soborno, lavado de activos y asociación de malhechores, pena que fue ajustada en instancias posteriores.

Asimismo, se ratificó la culpabilidad de Eladio Batista Valerio por violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal (asociación de malhechores).

Batista Valerio fue condenado a tres años de reclusión bajo la modalidad de suspensión total y condicional de la pena, conforme a las reglas del artículo 41 del Código Procesal Penal.

“El imputado queda advertido de que si comete una nueva infracción o desobedece las reglas impuestas, la suspensión podrá ser revocada, obligándolo al cumplimiento íntegro de la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres”, establece el dictamen.

Tanto Rosario Ortiz como Batista Valerio fueron condenados, además, al pago de las costas penales del proceso.

Otros implicados

La sentencia también confirma las penas de quienes admitieron su participación en el fraude mediante acuerdos de Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Beriguete y Felipe Santiago Toribio: Condenados a cinco años de reclusión (tres años de prisión efectiva y dos suspendidos).

Miguel Mejía y Rafael Mesa: Sentenciados a cinco años bajo la modalidad de pena suspendida.