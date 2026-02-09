Alexis Medina apela sentencia que lo condena a siete años de prisión por caso Antipulpo

La sentencia que condena a Alexis Medina a siete años de prisión, fue recurrida en apelación por el Ministerio Público y por el propio hermano del expresidente Danilo Medina, quien fue vinculado en el caso Antipulpo.

El abogado de Medina, Richard Martínez y los titulares de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y de la dirección de Persecución del Ministerio Público, Mirna Ortiz y Wilson Camacho, recurrieron por no estar conforme con la misma.

La impugnación fue presentada ante la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que dictó la sentencia condenatoria, desde el 30 de enero del presente año, hasta el 5 de febrero, esta última fue interpuesta por el Ministerio Público.

El tribunal que integran Claribel Nivar Arias, Jisell Soto y Clara Castillo, además condenó a Alexis Medina a pagar una multa de 150 salarios mínimos y sumas millonarias junto a sus empresas a favor del Estado, tras encontrarlo culpable de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores.

En el caso de Alexis, según la acusación, los ilícitos ocurrieron entre 2012-2020, período en que su hermano, Danilo Medina, era presidente de la República.

También el Ministerio Público recurrió la decisión de los esposos Paola Molina Suazo y Carlos Martín Monte de Oca, condenados a cinco años cada uno; José Dolores Santana Carmona, sentenciado a seis años; y también a cinco años de cárcel a Wacal Vernabel Méndez, Ramón Brea Morel y Rigoberto Alcántara Batista. Igualmente, estas personas también recurrieron en apelación dicha decisión.

Cabe destacar que, las juezas homologaron el acuerdo entre el Ministerio Público Víctor Matías Encarnación, por lo que a este se le dictó cinco años de prisión suspendida y a una multa de 500 salarios mínimos.

El Ministerio Público había pedido 20 años de prisión, y el pago de 400 salarios mínimos para Alexis Medina, a quien imputó de haber defraudado al Estado con más de cinco mil millones de pesos a través de una red de corrupción que implementó aprovechándose de su posición de poder.

Asimismo, el ministerio público también recurrió en apelación la decisión del tribunal que también descargó a Carmen Magalys Medina Sánchez, así como a Fernando Rosa, ambos exfuncionarios del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), así como otros que fueron exonerados de responsabilidad penal.

Asimismo, la sentencia de descargó Lina Ercilia de la Cruz y Pachristy Enmanuel Ramírez, el excontralor Rafael Antonio Germosén, el exministro de Salud, Freddy Hidalgo.

Cronología del caso

En total, 27 personas físicas y 21 empresas fueron imputadas en este caso, que fue el primero de los casos de presunta corrupción sometidos por el Ministerio Público en ser enviado a juicio de fondo desde el año 2020 hasta la fecha.

La decisión de apertura a juicio fue adoptada el 7 de febrero de 2023 por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

El caso se inició el 29 de noviembre de 2020 con allanamientos y arrestos, y fue declarado complejo el 8 de diciembre de ese año por el juez José Alejandro Vargas.

Entre los delitos imputados figuran asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, sobornos, uso de documentos falsos, tráfico de influencias, lavado de activos, financiamiento ilícito de campañas políticas, coalición de funcionarios, concusión, falsedad documental, enriquecimiento ilícito, prevaricación y uso de prestanombres.

El Ministerio Público solicitaba penas de hasta 20 años de prisión, el decomiso de bienes y la inhabilitación para ejercer funciones públicas para los principales acusados del entramado de corrupción.