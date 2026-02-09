Agustín René Méndez: “buen hermano” que murió en tragedia Jet Set

En sus manos tenían un cartel, en sus corazones un dolor inmenso, uno inexplicable y que se mantendrá para siempre. Parecen estar firmes, pero cuando hablan sobre lo ocurrido el 8 de abril de 2025, sus lenguajes corporales cambian y la tristeza junto con la nostalgia se apodera de ambas.

Danny Katharina Méndez Suberví, hermana, y Andrea Suberví Rodríguez, prima, perdieron a Agustín René Méndez Suberví dentro del desplome de la discoteca Jet Set, una catástrofe que les cambió la vida para siempre a ellas y a decenas de familias.

“Mi hermano era un buen hijo, un buen tío, un buen primo; éramos una familia feliz”, contó su hermana después de tomar un respiro profundo para poder encontrar las palabras necesarias para describir a su consanguíneo.

“Lo último que nos han dicho es que era un ángel, era bueno. Al que no podía ayudar, un daño no le hacía”, acotó Katharina Méndez Suberví mientras revelaba que el desastre destruyó a la familia y le quitó a su único hermano de padre y madre.

un matrimonio destruido

Han transcurrido diez meses desde el 8 de abril de 2025 y los estragos de aquel fatídico día aún persisten dentro de la familia.

“Nos juntábamos mínimo una vez a la semana, así sea para tomar café, nos juntábamos. La familia ha estado tratando de retomarlo, ha sido difícil, pero poco a poco”, expresó Andrea Suberví Rodríguez con una mezcla de emociones.

Agustín René Méndez Suberví tenía 44 años el día que ocurrió el hecho, se desempeñaba como ingeniero en sistemas y poseía una empresa “próspera”, como la definió su hermana.

En esa compañía también laboraba su esposa, Manny Arisleydi Díaz, quien además falleció en el Jet Set. La muerte de la pareja en el centro nocturno dejó a tres jóvenes en la orfandad y a una familia con heridas que aún no han sido sanadas.

“Era una pareja bellísima, con 25 años de casados. Siempre estaban juntos; incluso, fíjate como por coincidencia y por situaciones de la vida se encontraban juntos en ese lugar ese día”, aseguró Díaz.

Agustín René Méndez Suberví y su esposa Manny Arisleydi Díaz, quienes perecieron en la tragedia.Fuente externa

En ese sentido, el desastre afectó de una manera significativa a las dos familias que todavía hoy sufren los dilemas originados por aquella fecha.

“Mi papá ha tenido que ir a emergencias semanal; incluso, un marcapasos se le iba a poner. El papá de mi cuñada estuvo en cuidados intensivos por 40 días y su mamá sufrió un preinfarto”, relató Danny Méndez Suberví.

Además, Lenin Díaz, hermano de Manny Arisleydi Díaz Patricio, asistió con ellos a la fiesta, pero sobrevivió a la tragedia; sin embargo, el hombre presenta daños en su anatomía que todavía no le permiten realizar diferentes actividades con normalidad.

"¡queremos justicia!"

Parte de la familia decidió asistir a la marcha pacífica que convocó el Movimiento Justicia Jet Set el domingo 25 de enero y por unos momentos se pudo observar a ambas mujeres sostener carteles con las siguientes frases: “Sin justicia no hay paz” y “el Jet Set no fue un accidente, fue negligencia”.

“Nosotros somos de las familias que no vamos a aceptar ningún tipo de retribución económica a cambio de retirar la demanda de la justicia. Vamos a estar en cada una de las actividades o de las solicitudes de justicia que se hagan; nuestro familiar no tiene precio”, explicó Andrea Suberví Rodríguez.

mensaje de melba grullón

A 10 meses del colapso de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó un saldo de 236 víctimas, los familiares de los fallecidos recuerdan a sus seres queridos con mensajes de amor y reflexión.

“Diez meses tengo en brazos de la fuerza Divina recogiendo solidaridad, abrazos silenciosos, tocando caras tristes llenas de lágrimas, escuchando y leyendo tantas frases hermosas y sanadoras, que quiero empezar ya a agradecer este derrame de sus corazones hacia mí, hacia Alexandra”, fue el mensaje que escribió Melba Grullón en su cuenta de Instagram, al recordar a su hija Alexandra Grullón.

En la publicación, Grullón comparte una serie de fotos junto a su hija desde la niñez hasta su vida de adulta. Asimismo, compartió la frase de Elie Wiesel, superviviente del Holocausto y Premio Nobel de la Paz, la cual sostiene que la indiferencia es peor que el odio y la herejía.

“Hoy, he sentido muy apropiadas unas sabias palabras de Elie Wisel: Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario del arte no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es la herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, es la indiferencia”, escribió Grullón.

En junio de 2025, Melba Grullón anunció que se crearía el “Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón (ALE)”, una iniciativa que nació con el objetivo de hacer una alianza con centros educativos del país para brindarles apoyo económico a jóvenes de escasos recursos que sueñan con ir a la universidad.

La tragedia del Jet Set ocurrió a las 12:44 de la madrugada del martes 8 de abril, dejando como saldo 236 fallecidos y alrededor de 100 heridos.