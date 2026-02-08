Tribunal dicta prisión preventiva contra paquistaní acusado de traficar 75 paquetes de cocaína

La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva contra un ciudadano paquistaní, a quien se le ocuparon 75 paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína durante un allanamiento en el sector Renacimiento.

La magistrada Fátima Veloz dispuso que el imputado, identificado como Rocha Amzai Ali, cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio de San Antonio de Guerra.

Asimismo, el tribunal impuso al dominicano Giuliana Ernesto Friedrich el pago de una garantía económica de 100 mil pesos bajo la modalidad de contrato, así como impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades.

Detalles del operativo

Según la solicitud de medida de coerción, fiscales y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), tras labores de inteligencia, intervinieron una torre de apartamentos ubicada en la avenida Enriquillo. En el área de parqueo localizaron un vehículo tipo minibús en cuyo interior se hallaron, ocultos en una "caleta" en el piso, los 75 paquetes de la sustancia.

Además del cargamento, las autoridades confiscaron dos armas de fuego calibre 9mm con sus respectivos cargadores y cápsulas, tres vehículos y varios teléfonos celulares. También cuatro dispositivos GPS, dinero en efectivo (pesos dominicanos y dólares), documentos y otras evidencias.

Los paquetes fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar su peso y naturaleza legal.