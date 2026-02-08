Padre Rogelio: “La justicia dominicana es como la serpiente, que solamente muerde a los descalzos"

A diez meses del colapso del club nocturno Jet Set, familiares y allegados de los afectados participaron de la acostumbrada eucaristía en memoria de los fallecidos y sobrevivientes del derrumbe.

La ceremonia inició a las 10:00 de la mañana y fue oficiada por el padre Rogelio Cruz, acompañado por los sacerdotes Santiago Simé, Marino Alcántara, Juan Ramón Rodríguez y Milton Amparo.

Padre Rogelio CruzJorge Martínez

Durante la eucaristía, Cruz aseguró que “la justicia en República Dominicana es como la serpiente, que solamente muerde a los descalzos".

Además, mostró su inconformidad ante el accionar de las autoridades durante la audiencia que se realizó el 30 de enero, pedimento solicitado por los hermanos Maribel y Antonio Espaillat con el fin de obtener un nuevo peritaje; sin embargo, la solicitud fue declarada inadmisible.

“La próxima vez que tengan audiencia que no privaticen ese lugar, que ese lugar es de aplicación de justicia a todos los dominicanos y dominicanas, no de negación de justicia como hicieron la primera vez. Hay que decirlo sin miedo y hay que gritárselo a esas autoridades, aquí enarbolaron una justicia supuestamente independiente”, expresó Cruz.

Por otro lado, después de culminar el acto conmemorativo, los presentes se dirigieron a la entrada del centro nocturno para levantar un nuevo memorial en honor a las víctimas, debido a que a solo dos meses del derrumbe el altar fue escenario de un accidente vehicular que provocó la destrucción de velones y retratos de los fallecidos.