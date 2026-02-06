Especialista estructural insta a realizar tres peritajes para esclarecer tragedia en el Jet Set

El ingeniero estructural Luis Adolfo Abbott Zorrilla, especialista en estructuras sismo-resistentes, afirmó que el colapso de la discoteca Jet Set exige un abordaje técnico profundo para determinar con objetividad las causas del siniestro que dejó 236 víctimas mortales y más de 180 heridos.

El académico del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) advirtió que, ante la magnitud de la tragedia, es imposible establecer responsabilidades técnicas claras sin un análisis pericial independiente y riguroso.

Según el experto, la justicia y la seguridad pública dependen de evaluaciones que permitan identificar por qué falló la estructura y qué lecciones deben aplicarse para prevenir futuros desastres.

El ingeniero explicó que la complejidad del caso demanda un esquema de tres peritajes independientes: el informe ya realizado por las autoridades, un peritaje por parte de los demandantes y un peritaje correspondiente a la parte demandada.

“El colapso de una estructura de esta magnitud no puede analizarse de manera parcial. Es necesario contar con tres peritajes y elaborar un informe consolidado donde se identifiquen puntos en común y divergencias técnicas”, sostuvo el ingeniero.

Un camino hacia una sentencia justa

Para el catedrático, este procedimiento proporciona al juez elementos de juicio sólidos para una deliberación más objetiva, precisa y justa.

Abbott precisó que esta metodología no es inusual, sino una práctica estándar en siniestros estructurales complejos, la cual ha aplicado personalmente en su trayectoria como perito técnico.

Reconocido por su labor en diseño sismo-resistente, Abbott Zorrilla aprovechó para reiterar su llamado a fortalecer la “conciencia sísmica” en la República Dominicana.

El ingeniero dijo que el país se encuentra en una zona de alto riesgo por la cercanía con la placa del Caribe, tras señalar que lo que mata no es el sismo, sino la estructura”.

Abbott Zorrilla coordina la Maestría en Administración de la Construcción en INTEC, donde aboga constantemente por el cumplimiento estricto de las normas de construcción como el único eje real para la protección de la vida humana.