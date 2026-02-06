Caso Coral: Apartamentos, villas, vehículos y otros inmuebles solicitados por el MP para decomiso

Apartamentos, fincas, vehículos y villas de lujo son parte de los principales bienes dentro del caso Coral que el Ministerio Público solicitó decomisar.

El más caro, hasta ahora registrado, es una finca avícola, ganadera y agropecuaria que se estima tiene un valor de US$3,856,046.00.

En el lugar, ubicado en Sabana Grande de Boya, operaba la Asociación Campesina Madre Tierra, una asociación sin fines de lucro creada por el mayor general Adán Cáceres y el coronel Rafael Núñez de Aza.

Dentro de los principales bienes para decomiso solicitados por el órgano persecutor también se encuentran cuatro fincas más: una de sembrada de Piñas, ubicada en Pueblo Nuevo del distrito municipal Chirino, Monte Plata, valorada en RD$32,256,056.00 es una de ellas.

Una finca agrícola, ubicada en el tramo de la carretera de Mata Los Indios, Chirino, provincia Monte Plata, valorada en US$342,040.00 y una finca para sembrada de Cacao, que se encuentra ubicada en el tramo de la carretera Los Botados-Camarón, Yamasá, provincia Monte Plata, que posee un valor de US$265,546.00.

Proyectos residenciales

En el caso de los proyectos residenciales existe un proyecto valorado en US$3,502,004.13. Este consiste en cuatro residencias familiares y un área común ubicada dentro de Colina del Oeste, Santo Domingo.

Una villa de lujo en Balcones del Atlántico Las Terreras, con un valor de US$500,000.00, más de 25 apartamentos ubicados en Santo Domingo, Distrito Nacional, Punta Cana, Santiago de los Caballeros.

Además, casas residenciales en San Francisco de Macorís, Santo Domingo Oeste, entre otros.

Terrenos y vehículos

Por otro lado, una plaza de 44 locales comerciales en la autopista Duarte, con un valor de RD$92,000,000.00 y unos 70 vehículos de carga, deportivos, agrícolas, jeepetas, carros eléctricos y otros automóviles de lujo también fungen en la lista de lo solicitado por el órgano acusador.

Asimismo, un amplio terreno en la avenida Charles de Gaulle, Santo Domingo, con construcción de un negocio con un valor de RD$123,649,234.02.

Por otro lado, productos financieros como cuentas bancarias y certificados financieros inmovilizados son parte de lo registrado.

Caso Coral

Durante el transcurso del jueves 5 de febrero de 2025, el Ministerio Público solicitó penas entre 15 y 20 años de prisión y multas de 300 y 400 salarios mínimos contra los involucrados del caso Corral.

Entre los principales cabecillas de la operación, que fue desmantelada por el órgano persecutor, están los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola, señalados como las personas que dirigieron el entramado que sustrajo al Estado más de 4,500 millones de pesos.