Abinader dispone la extradición de dos dominicanos y un polaco

El presidente de la República, Luis Abinader, decretó la entrega en extradición de dos dominicanos y un ciudadano polaco, acusados de cometer varios delitos.

La primera de estas extradiciones es en contra del dominicano Luis Manuel Febles Peralta, contenida en el decreto 69-26.

Febles Peralta es requerido por la justicia estadounidense, y es acusado de asociación delictuosa para cometer delitos de lavado de activos; conspiración para importar a los Estados Unidos cinco kilogramos de cocaína y conspiración para distribuir dicha sustancia.

También complicidad en el lavado internacional de instrumentos monetarios; complicidad en el lavado de instrumentos monetarios; ayudar e instigar a otros, a importar a los Estados Unidos cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención de que dicha sustancia se importaría ilegalmente a ese país.

EL POLACO

En tanto, la orden presidencial 70-26 contiene la entrega en extradición del nacional polaco Szyinoii Tomkiel, para cumplir la sentencia del Tribunal Regional de Suwalki, del 7 de marzo de 2016, en el procedimiento 11 K 82/13.

Esta sentencia es de dos años, 11 meses y 23 días de privación de libertad por el delito previsto en el artículo 258 del Código Penal polaco, que no fue especificado en el mencionado decreto.

EL OTRO DOMINICANO

El dominicano Christian Antonio Reynoso Pérez fue extraditado a Estados Unidos, de acuerdo con el decreto 71-26, para responder por varios cargos en su contra, ante el Tribunal del Distrito Meridional de Florida.

Reynoso Pérez es acusado de asociación delictuosa para importar hacia los Estados Unidos cinco kilogramos o más de cocaína; importación a los Estados Unidos de cinco kilogramos o más de cocaína; y asociación delictuosa para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.